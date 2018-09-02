彰化辅选  蔡英文：没改革的人回头骂改革者

民进党力拼年底选举，启动“百工百业挺改革”造势活动，昨天（1日）第一站在彰化登场，身兼民进党主席的蔡英文总统，以及行政院长赖清德携手辅选；蔡总统致词时，批评国民党在淹水救灾时没有帮忙，还说一些不妥当的话。她强调，过去没有改革、建设的人，现在回来批评全力改革、建设的人，没有道理。

据联合报报道，党内人士说，为延续上一波授旗造势热度，赖清德首度以阁揆身分加入辅选行列，并与各县市、各社团代表同台。原本首场选在台东，但因日前水灾暂缓，彰化顺势成了第一站，并趁机营造“决战中台湾”气氛。

民进党昨天为彰化县长魏明谷拉抬选情前，蔡英文中午先到台中举行便当会，据转述，蔡英文强调，执政团队最看重中台湾选情，台中与彰化是一体的，不仅生活圈相近，区域治理要再深化；“中台湾输赢就看台中，台中不能输，中台湾赢，民进党二○二○才会过关。”而台中市目前算稳定，她希望大家帮彰化县拉一下。

与会者说，蔡英文也提到，年底选举若没赢，让国民党回来，现在做的可能被推翻，年金改革全中断，前瞻基础建设、产业计划等都无法继续。

蔡英文后来辅选站台时，致词提到，许多改革都是过去政府不想做、做不到的事情，包括产业改革、基础建设、年金改革等，如果过去政府有做，现在政府就没有时间压力。改革一定会得罪人，她到灾区勘灾时，有人问她是否受委屈，她说，怕委屈就不要做总统了，“这番话不只是指淹水，也是对改革的决心。”

蔡英文说，过去政府准备建设经费时，在野党不支持，全力反对，现在却出来说，要建设、要治水、要盖捷运，政治不是表演，也不是欺骗，政治是实实在在、认认真真，不只要解决眼前问题，也要看未来的问题，过去没有改革、建设的人，现在又回来批评全力改革、打拼建设的人。

赖清德昨也出席中央警察大学校庆暨开学典礼，他表示，年金若不改革未来恐破产，所有公务员领不到，行政院明年起，将分十年编列一千亿元投入军公教退抚基金，让基金永续。

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