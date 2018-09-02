2018中企500强出炉 国家电网与”两桶油”仍居三甲

“2018中国企业500强”今天（2日）公布。今年入围门槛首次突破300亿元（下同，约60亿新元）大关，实现了16连升。前三甲还是国家电网、中国石化和中国石油，第500名幸运儿则是成立于1997年的山东汇丰石化集团有限公司。

据人民日报报道，继上年迈过60万亿的门槛后，“2018中国企业500强”的营业收入总额首次突破70万亿元大关，达到71.17万亿元，相当于去年中国经济总量的86%，比日本、德国、英国的经济总量相加还要多。

榜单上，营业收入超过1000亿元的企业数量为172家，比上年的157家大幅增加了15家，增加企业数量为近几年来的新高。“千亿俱乐部”中，还有5家营业收入超过万亿元的超大型企业集团。上一年，只有国家电网的营业收入超过2万亿元，而“2018中国企业500强”中，中国石化、国家电网和中国石油的营业收入都在2万亿元以上，工商银行和中国建筑的营业收入在1万亿元以上，其中中国建筑成为今年千亿俱乐部万亿级小组的新增成员，也是近三年来首次有新增企业迈过万亿门槛。

“2018中国企业500强”中33家金融企业实现营业收入、净利润分别为10.7万亿元、1.7万亿元，分别占全部企业的15.0%、65.8%。金融业中银行业仍是赚钱最好的。17家银行的净利润为1.4万亿元，占全部企业的43.4%。换言之，占500强企业数3.4%的 银行，赚取了500强全部利润的43.4%。

从上榜企业数量看，北京以79家企业高居榜首，年初还在“自省”的山东以49家企业屈居第二，江苏、浙江、广东分列第三至第五位。研发强度最高的是广东，广东省企业以3.3%的研发强度在所有区域中明显领先。

总体看，“2018中国企业500强”平均研发强度为1.56%，是中国企业500强自有研发强度统计数据以来的第二高值，较2017中国企业500强提升了0.11个百分点，呈现上升态势。分行业看，高端装备制造业企业的研发强度较高，其中通信设备制造业企业为11.92%，半导体、集成电路及面板制造业企业为6.94%，工程机械及零部件业企业为5.21%，航空航天业企业为5.15%。

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