“台胞居住证”首发 广东逾2000人 京沪未公布

港澳台居民居住证昨（1）日为开放申请首日，据不完全统计，仅福建省共受理1,517例台湾居民居住证申领；广东省逾2,000人。北京、上海则尚未公布数据。

据联合新闻网报道，截至9月1日17时，首日申请台湾居民居住证人数，武汉共212人、广东省共2,030人、浙江省752人、福建省1,517人、湖北省300多人；北京、上海则未公布数据。

厦门市台商协会会长吴家莹昨日是第一位到厦门市公安局金山派出所申请者，递交资料、拍照、采集指纹，五分钟后他就拿到居住证领取凭证。预估20个工作日内，他将领到在陆的台湾居民居住证。

“以前，台胞证上是8位号码，网上注册、入住旅店、高铁站取票等都不太方便，有了18位号码的居住证，这些问题将迎刃而解。而且，大陆的住房公积金、社保等政策我们也都可以享受到，台胞可以更好地融入大陆生活并安心就业创业。”吴家莹说。

福建省台办负责人表示，台湾居民居住证可以与大陆的社会公共服务系统普遍兼容，今后，持居住证的在闽台胞可在居住地享受劳动就业、参加社会保险、依法缴存提取和使用住房公积金等3项权利，义务教育、就业、卫生、文化体育等6项基本公共服务，以及其他9项便利。

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