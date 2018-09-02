蔡英文辅选徐定祯  盼让苗栗走出停滞

台湾总统蔡英文今天（2日）为无党籍的苗栗县长参选人徐定祯辅选时说，苗栗财政不好，但不能因为这样没有好好照顾乡亲，苗栗需要一个能和中央合作的首长，让苗栗走出停滞、动起来。

据联合新闻网报道，7月中全代会后，民主进步党全党启动辅选脚步，兼任民进党主席的蔡英文8月到各地授旗，9月举行百工百业挺改革系列活动，全台湾再巡回一次；首场百工百业挺改革活动昨天在彰化登场，今天则来到苗栗县，和行政院长赖清德合体辅选。

民进党在苗栗县长选举没有提名党籍参选人，而是选择和无党籍的头份市长徐定祯合作，赖清德呼吁民众支持“老实人”徐定祯，改变苗栗的命运，赖清德称赞徐定祯有行政经验、清廉勤政、政通人和，徐定祯若选上，相信他会用人不分蓝绿，行政院和总统会全力支持苗栗县。

蔡英文致词时一开始先以一段客家话向在场的支持者问好，蔡英文说，苗栗乡亲真的很期待改变翻转，今天现场很多产业界、工业界各行各业的人，特别站出来希望团结，选举剩80几天，结合跨党派力量改变苗栗。

蔡英文说，徐定祯当过9年头份市长，最有执行力也最了解地方，大家看到苗栗这几年发展艰难，不改变不行，苗栗需要一个能和中央合作、能争取资源、中央地方一起前进的政府。

蔡英文指出，苗栗县对民进党来说是相当艰困选区，还要更多耕耘，好好争取乡亲支持，当全台湾都在进步时，苗栗发展不能再停滞，“没有时间等了”，苗栗需要更多人并肩作战，集结更多支持改革力量翻转苗栗，让苗栗走出停滞、动起来，当苗栗需要时，用不同模式争取改变机会，因此民进党决定和徐定祯合作。

蔡英文说，苗栗需要中央都看到了，她举两个例子，第一个是全力推动浪漫台三线，第二个是全力推动苗栗最需要的长照2.0。她进一步指出，苗栗发展需求中央都有看到，但中央政府做再多，也需要地方配合效果才会好，“现在苗栗团队在积极程度上真的差了一些，苗栗财政不好，但不能因为这样没有好好照顾乡亲。”

蔡英文还说，能干的首长可以在财政困难下找到出路，做好事情也做好财政，徐定祯当头份市长，让财政转亏为盈，该做的施政一项也没少，头份市人口不断成长，代表徐定祯真的做得很好，值得超越党派的乡亲一起相挺，距离选举只剩下80几天，现在要开始冲刺，期盼民众团结支持徐定祯，一起打造新苗栗。

徐定祯致词时表示，急行军改革需要多大勇气，当过首长的都知道，改革就会招来很多批评，他曾对蔡英文说：“总统这是仙女不做下凡来，好好当大小姐，何必当总统受这种鸟气？”他说，不过这就是承担，如果没人愿意承担，这国家怎么办，他今天也是承担，努力拼这场选举。

徐定祯也说，如果他和蓝营首长同框，希望绿营朋友不要不高兴，他和绿营走太近，蓝营不会高兴，“造成我很大困扰”，苗栗县要赢，就是做整合；如果竞选团队是一个交响乐团，他就像指挥，希望大家不要走音不要放炮，让他好好打这场选战，“绿营蓝营的朋友不要再分了，支持无党派的徐定祯，苗栗是有希望的。”

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