广西首向香港居民发放居住证

今天（2日）上午10时，广西中医药大学学生卢卓君及其6名同学到南宁市唐山派出所领取了港澳台居民居住证。这也是首张在广西区域内发给港人的居住证。

据中新网报道，卢卓君在领取居住证后十分兴奋地表示，没想过那么快便能领取居住证，对能成为首位在广西领取居住证的港人觉得十分荣幸。

9月1日上午，香港特别行政区政府驻广西联络处联同约20位在桂就读的香港学生，前往南宁市就近的唐山派出所办理居住证，过程只需约10分钟。学生们均对此项安排表示欢迎，并认为居住证将为他们在内地生活带来不少方便。

国务院办公厅印发的《港澳台居民居住证申领办法》于9月1日正式实施。前往内地居住半年以上，符合有合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的港澳台居民，根据本人的意愿，可以依照规定到当地公安机关申请领取居住证。

持居住证的港澳台居民可在居住地享受劳动就业、参加社会保险、依法缴存提取和使用住房公积金等3项权利，义务教育、就业、卫生、文化等6项基本公共服务，以及涉及在居住地办理机动车登记，申领机动车驾驶证，乘坐国内航班、火车等交通运输工具，办理银行、保险、证券和期货等金融业务，与内地居民同等待遇购物、购买公园及各类文体场馆门票等9项便利。

香港特别行政区政府驻广西联络处相关负责人表示，居住证将为港人到内地学习、工作、生活提供更多便利。

据悉，目前广西全区共设1421个受理点开展港澳台居民居住证受理业务，包括1274个公安行政派出所、72个公安边防派出所、75个户政办证大厅。

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