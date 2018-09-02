陈茂波：香港可成一带一路基建融资中心

香港财政司司长陈茂波今日发表的网志又谈一带一路，指今年是一带一路倡议提出5周年，中国与相关国家的货物贸易额累计超过5万亿美元，对外直接投资超过600亿美元，为2008年金融海啸后全球经济复苏增长作出一定贡献。

据明报报道，陈茂波认为，随着一带一路陆续铺开，香港作为全球领先的国际金融中心，可以继续发挥独特优势，服务国家所需，特别是可以成为一带一路基建项目的融资中心，为项目提供多元化融资渠道和缓解投资风险的方案，增加项目商业吸引力，令许多基建工程能早日造福当地百姓。

陈茂波又指，已经成立两年的金管局基建融资促进办公室正发挥这种桥梁角色，把国际资金引导投向具回报、有价值的项目，填补基建项目的资金缺口。金管局亦正与部分央企探讨合作，共同物色一些回报稳定并具有吸引力的海外项目，考虑以股本投资人的角色作出投资。

此外，陈茂波认为，不少跨境基建和投资项目需要严格管控和缓解风险，香港将会为专属自保保险公司的业务提供税务减半优惠，争取企业在香港设立专属自保保险公司。此外，香港也可以作为一带一路沿线地区和大湾区内企业的国际业务总部和财资中心。港府已经修改《税务条例》，为财资中心的业务提供利得税减半的税务优惠，也正在积极争取跟更多其他经济体签订全面性避免双重征税安排，吸引更多内地和海外企业把境外的投资和业务总部放在香港。

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