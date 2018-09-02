江苏一钢企抗辩美国反补贴调查终裁获胜 税率降10倍

美国商务部针对中国特殊钢企业征收高额反补贴、反倾销关税，位于江苏镇江的天工国际有限公司抗辩美国反补贴调查获胜。9月1日，其董事局主席朱小坤接受媒体采访时如上表示：“我们之所以敢站出来，和美方打这个官司，不仅为天工自己，更为中国特殊钢不可撼动的国际地位”。

据中新网今天（2日）报道，此前，美国针对中国特钢企业展开反补贴、反倾销(即“双反”)调查。2017年1月17日，美国商务部裁定，将对中国出口美国的钢铁征收68.27%反倾销附加税和251%反补贴附加税。两种税率叠加征收，中国钢铁企业出口美国将被征收319.27%的特别关税。“美国此举意欲通过高税率关上对中国钢铁企业进口的大门”。

天工国际法务部部长徐少奇告诉记者，美方的裁定结果公布后，按照程序，中国相关企业对裁定结果不满，可使用美国贸易救济途径中的反补贴加速复审程序进行抗辩。“但是很少企业会使用这一抗辩程序，因为在终审裁定结果后，获胜的可能性非常小。”

朱小坤说：“我始终坚信，用工匠精神做中国制造，无论国际市场如何对待我们，我们都有底气站出来”。据了解，位于江苏镇江的民营企业天工国际，已连续6年位列世界工模具钢强企前四强。“抗辩前很多人告诉我们，胜诉的可能性不大，但我们仍要抗辩，就是要站出来代表中国企业应对一切不公平的国际贸易壁垒。”

2017年4月19日，天工通过美国律师，正式向美国商务部提交反补贴加速复审的申请，美国商务部于2017年5月22日，正式启动对天工反补贴调查的加速复审，经过15个月的应诉抗辩，最终美方裁决将反补贴税率从251%降至24.04%，并仅适用于中国天工，值此天工与欧盟在美国市场具有同等地位。

徐少奇说，在反补贴抗辩已经获得胜诉的同时，天工将继续提交反倾销税年度行政复审。争取把68.27%的反倾销税大幅降低到合理水平。最终实现稳定并扩大美国市场占有率的目标，并积极展开“232”和“301”调查应对工作。

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