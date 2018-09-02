汕头政府通报暴雨灾情：55镇受灾 多地内涝超1米深

今天（2日）中午12时汕头市政府对外通报，截至9月2日07时，该市7个区（县），有6个区（县）55个镇（街道）受灾（澄海区未出现灾情），农作物受灾面积21.39万亩，受灾人口91.05万人，转移人口9.08万人，倒塌房屋58间，直接经济损失23.5亿元（其中水利损失0.36亿元）。

据大洋网-广州日报报道，目前，潮阳区内涝严重的铜盂镇树香村积水最深处仍有1.4米；谷饶镇华里村积水最深处1.5米，溪美、新兴、新厝、上堡村四片积水1米左右；贵屿镇仙马、凤港、凤新最深处约0.6米。潮南区内涝严重的司马浦镇司下村、港洲村最深积水仍有1.3米；峡山街道最深积水还有0.6米；陈店镇郑围村积水还有0.3米。

连日来，各地、各有关部门继续做好救灾和灾后复产工作。截至目前，共出动各类抢险救灾人员75072人，冲锋舟（橡皮艇）1589艘次、其他船只453艘，挖掘机67台、铲车12台、自卸车32台、装卸机19台，移动抽水泵47台、应急发电机115台、油机411台、车辆5406台次，开放避护场所839个，安置人员14975人（集中安置6227人、分散安置8748人），发放矿泉水13617箱、方便面34287箱、面包26758个、盒饭11963份、炒饭90大桶、毛毯（毛巾被）1295件，以及饼干、八宝粥等食物。

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