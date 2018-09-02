甘肃高速被曝收费不合理 载货车空车同价

央视新闻今天（2日）报道，中国国务院第28督查组在甘肃明查暗访了解到，甘肃高速公路对通行的大货车按车型收费，而不是按照车辆的载重收费，不少大货车司机认为这种计费方式不合理。

为了解物流企业经营情况和货车司机的生存状况，督查组采取明查暗访相结合的方式，听取有关部门情况介绍，走访物流企业和货车司机。

大货车司机：甘肃的过路费很高，一刀切，少拉也就那么多钱，满负荷的车也是那么多钱。空车一样，拉货也一样。

国务院第28督查组成员 罗海平：你说的是高速公路的收费站，是按车型收，而不是吨位收。

大货车司机：对，你看其它地方就是你多拉多掏钱，按照国家规定不要超载就行了。但是在我们甘肃就不一样了，你空车过来还是那么多钱，你拉点货过来还是那么多钱。

国务院第28督查组组长 余蔚平：我们是国务院督查组，解决咱们大货车平时遇到的难点问题、痛点问题。你们觉得有什么不方便的，就往这个微信上发信息。

督查组了解到，对于通行的大货车，甘肃省内的高速公路收费是按车型来收取的，与货车实际载重没有关系。

经过连日的明查暗访，听取意见，督查组认为，目前的收费方式不合理，应该按照车货总重x行驶里程x费率计算应缴的通行费金额，鼓励合法装载，遏制超限超载。

国务院第28督查组成员 刘尚希：公平收费应当要遵循，谁使用谁付费、谁用路多谁缴费多、谁用路少谁缴费少的原则。根据这个原则，毫无疑问实行计重收费是比较合理的。

对此，甘肃省相关部门表示将立即启动高速公路载重车辆全计重收费的工作。但由于调整高速公路收费标准需要有成本监审、听证等程序，还需要一定的时间，甘肃省也对工作的时间表作了承诺。

甘肃省交通厅厅长 李睿：我们保守地作了一下估计，就是到明年5月可以实施计重收费。

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