昆山反杀案：检方详解为何认可警方撤案决定

江苏昆山警方昨天（1日）发布通报：公安机关经过缜密侦查，并商请检察机关提前介入，最终认定，“昆山砍人案”中骑自行车者于海明的行为属于正当防卫，不负刑事责任，公安机关依法撤销于海明案件。

据央视新闻报道，案发后，昆山市人民检察院第一时间派员依法提前介入侦查活动。对于公安机关撤销案件的决定，检察机关认为，决定符合法律规定。

就此，央视新闻记者采访了昆山市人民检察院副检察长。

昆山市人民检察院副检察长宫为所说：“这个案子整个它是属于我国刑法二十条第三款，所规定的特殊防卫，特殊防卫也就不存在防卫过限的问题，刑法二十条第一款和第二款规定的正当防卫，它会存在防卫过限的问题，防卫过当的问题，二十条第三款它是一个无限防卫权，所以它就不存在防卫的过当和过限。”

检察机关介绍，此案适用了刑法第二十条第三款的规定，案件中，刘海龙醉酒驾车，违规变道，主动滋事，挑起事端；刘海龙先是推搡，继而拳打脚踢，最后持刀击打，不法侵害步步升级，本案系“正在进行的行凶”，砍刀虽然易手，危险并未消除，于海明的人身安全始终面临着紧迫而现实的危险。

宫为所还说：“于海明在抢到这个砍刀以后，连续捅刺砍舞刀，所有的伤情都在7秒内形成的，整个行为的过程我们认为是一个连贯的防卫行为。面对的这个情况是比较紧急的 在他面对的这个如此严重的行凶的 不法侵害的情况下，我们难以从事后旁观者的角度来苛求于海明当时的这个行为，应该保持怎样的一个刻度克制他的打击，应该保持怎样的一个限度。”

检察机关认为，于海明面对挥舞的长刀，所做出的抢刀反击行为，属于情急下的正常反应，不能苛求他精准控制捅刺的力量和部位。虽然造成不法侵害人的死亡，但符合特殊防卫要求，依法不需要承担刑事责任。

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