中石油和延长石油为争油气矿权再发冲突，投掷燃烧瓶多人受伤

为争夺油气矿权，央企和地方国企在陕北再次爆发冲突。这次冲突现场还使用了燃烧瓶，造成5人受伤。目前，陕西省公安厅和绥德县公安局已介入调查。

据上游新闻今天（2日）报道，8月31日至9月1日，在陕西省榆林市绥德县枣林坪镇中山村一井场，因为矿权纠纷，长庆油田护矿队与陕西延长石油（集团）有限责任公司雇佣人员发生冲突，双方出动100多人形成对峙。这是双方今年第三次在枣林坪镇中山村发生冲突。

中山村位于长庆油田子洲气田的核心区域。子州气田是长庆油田主力气区，连续六年产气量达到13亿立方米/年，累计生产天然气突破120亿 立方米。

据悉，当地政府在稍早前批准了延长石油在该村开采天然气井，延长石油职员设备进入井场，被长庆油田护矿人员发现并数次组 织人员沟通阻拦，双方数次发生对峙。

长庆油田方面提供的现场视频显示，在8月31日上午的冲突中，中石油长庆油田护矿队与延长油田人员约100多人对峙并挥舞铁锹、木棍等。

9月1日，长庆油田现场人员拍摄的视频显示，当日上午，双方人员发生冲突，现场有抛掷燃烧瓶。目前，已造成4人受伤，1人严重烧伤，均已 送至当地医院救治。

据长庆油田相关负责人称，自7月以来，双方已在当地4个井场发生了大小16次对峙。目前已经将最新情况分别向榆林市能源局、榆林市公安 局、绥德县公安局、绥德县油气办书面报送。

延长石油宣传口负责人则表示，此次冲突系长庆油田所挑起。但对具体情况未予以回复。

资料显示，延长石油隶属陕西省政府，原油生产能力1275万吨/年、天然气产能29亿方/年。目前登记的资源面积为10.89万平方千米，陕西省 内面积1.07万平方千米，此外还涉及鄂尔多斯、二连、海拉尔、松辽、河套等多个盆地；长庆油田分公司隶属于中国石油天然气股份有限公司，是目前国内第一大油气田，总部位于西安，工作区域在鄂尔多斯盆地，横跨陕、甘、宁、内蒙古、晋。

由于两家公司的工作区主要集中鄂尔多斯盆地，多年来矿权冲突不断，近年来，天然气气井冲突次数开始上升。据统计，自2017年以来，在 榆林市所辖区域长庆油田登记矿权以及在生产工作区域内，已发生23起侵权钻井开采活动。

目前，绥德县公安已带走长庆油田5名人员讯问，陕西省公安厅也已介入此事。

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