中企500强 制造业占半壁江山

2018中国500强企业高峰论坛全体大会2日在西安举行。中国企业联合会、中国企业家协会发布“中国企业500强”排行榜，其中有253家制造业企业入围，占全部企业的50.60%。

据中新社报道，中国企业联合会、中国企业家协会会长王忠禹在大会上表示，以中国企业500强为代表的中国大企业，主动把握经济发展新常态，持续推进创新升级，继续呈现稳中向好发展态势，在做强做优做大方面迈出坚实步伐。

2018中国企业500强分析报告中显示，中国企业500强入围门槛首次突破300亿元人民币大关，入围企业营业收入总额首次超过70万亿元人民币。同时，还呈现出“一带一路”沿线地区企业发展质量显著改善、国有企业研发强度低于民营企业、专利数量持续快速增长、国有企业资产负债率高位趋稳、服务业地位进一步巩固等特点。

中国企业联合会常务副会长朱宏任表示，当前，中国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，迫切需要广大企业家弘扬优秀企业家精神，引领企业加快改革创新和转型升级步伐，拓展新的发展空间，探索新的发展道路，积极参与全球竞争，提高发展的质量和国际竞争力。

会上，王忠禹对中国大企业提出了强化创新驱动发展，在核心技术自主可控上下功夫；以全球视野谋划发展，不断提升在全球价值链中的地位；持续推进结构优化升级，着力增加优质供给；深入推进企业改革，更大程度激发内在动力等建议。

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