中国已发生五起非洲猪瘟疫情 农业农村部：总体可控

据农业农村部网站消息，今年8月以来，全国先后发生5起非洲猪瘟疫情，对此，农业农村部新闻发言人广德福表示，当前非洲猪瘟疫情总体可控，农业农村部将及时向国际组织通报疫情，采取有力措施防控非洲猪瘟疫情。

据中新网今天（2日）报道，广德福称，农业农村部始终高度重视信息公开工作，按照“及时、公开、透明”的原则，做好动物疫情发布工作，并向国际有关组织通告疫情情况。此次非洲猪瘟疫情发生后，农业农村部严格按照世界动物卫生组织（OIE）有关要求，认真履行OIE成员义务，规范做好疫情报告工作。

一是规范做好信息首次报告，坚持信息公开；二是按规范按要求做好后续报告。及时向OIE通报疫情后续处置情况；三是注重加强与OIE沟通，进一步加强与OIE疫情信息部沟通，主动说明疫情情况，加强技术层面交流互动。

广德福介绍，8月初以来，辽宁、河南、江苏、浙江、安徽相继发生5起非洲猪瘟疫情，这是国内首次发生非洲猪瘟疫情，全国防控形势复杂严峻。目前，辽宁、河南、江苏、浙江4起疫情扑杀及无害化处理工作已基本完成，共扑杀及无害化处理生猪37271头，对相关产品也进行了无害化处理，疫情得到了有效处置。安徽芜湖疫情正在有序处置中，截至9月1日已扑杀及无害化处理生猪1264头。

广德福提到，从全球范围看，今年非洲猪瘟在多个国家暴发流行。截至8月28日，除中国外还有11个国家报告发生3235起疫情。该病在中国周边国家已呈现大规模流行态势，疫情再次从境外传入的风险不可低估，后续疫情形势发展存在许多不确定性。从目前的形势看，尽管国内疫情形势复杂，防控任务异常艰巨，当前疫情总体是可控的。

广德福表示，农业农村部组织协调各地各有关部门，各司其职，各负其责，共同做好非洲猪瘟等动物疫病防控工作。截至9月1日，全国已排查场点2303.5万个，生猪10.3亿头次。

下一步，农业农村部将全力以赴抓好防控工作，努力确保疫情不扩散蔓延，努力确保养殖业安全和肉品稳定供应。



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