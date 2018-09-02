王毅：中国与论坛非方成员互设代表机构实现全覆盖

中国国务委员兼外交部长王毅今天（2日）在钓鱼台国宾馆同出席中非合作论坛第七届部长级会议的非洲各国外长共同举行非盟驻华代表处和布基纳法索驻华使馆开馆仪式。

王毅在仪式上宣布，中非合作论坛54个非方成员均已在华设立使馆和代表机构，中国与论坛非方成员互设代表机构实现了全覆盖。这充分表明，中非外交关系更加紧密，中非沟通联系更加畅通。这也是中非全面战略合作伙伴关系蓬勃发展的生动体现。

王毅表示，非盟是非洲联合自强的旗帜，中国非盟关系具有重要的战略性、示范性、实效性。中国是首批向非盟派驻兼驻代表的区外国家，也是最早单独设立驻非盟代表团的区外国家之一。中国愿继续同非盟深化互信协作，加强发展战略对接，支持非盟在中非合作论坛机制内发挥积极建设性作用。

王毅还表示，布基纳法索是中非友好大家庭的新成员。两国复交以来，各领域交流合作全面展开，中布关系开局良好。前天，习近平主席与卡博雷总统达成重要共识，为两国关系发展指明了方向。坚持一个中国原则是人心所向、大势所趋，我们相信，将有越来越多的国家加入中国的全球朋友圈。

王毅指出，中方愿意为非盟驻华代表处和布基纳法索驻华使馆开展工作提供一切便利和支持，相信它们将同其他非洲国家驻华使馆一道，为深化中非友谊与合作、促进论坛建设与发展作出积极贡献。

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