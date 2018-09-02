应对暴雨洪涝灾情 两部委对广东启动Ⅳ级救灾响应

据应急管理部网站消息，今天（2日）11时，国家减灾委、应急管理部针对广东省严重暴雨洪涝灾情紧急启动国家Ⅳ级救灾应急响应，派出工作组紧急赶赴灾区，实地查看灾情，指导支持地方做好抢险救灾和人员搜救工作。

据中新社报道，9月1日晚间，应急管理部召开专题视频调度会议，研究广东暴雨洪涝灾情和救援情况，部署下一步救灾救援工作，强调要进一步动员组织救援力量，科学配置人员设备，有力有序有效开展抢险救援。

应急管理部要求，广东消防总队要进一步调集资源，集中力量，精心组织好汕头、揭阳等重点地区的救援工作。要当好地方党委政府的参谋助手，加强与气象、水利部门沟通，预估形势、科学研判、早做准备，防止出现局部积水严重的情况。

应急管理部表示，要精心谋划，周密部署，保障抢险救援供给顺畅。要充分依托、调动地方力量、社会力量，充分发挥消防应急救援“国家队”优势和作用，在实践中积极探索，不断提升应急救援水平。

应急管理部党组书记黄明特别强调，要统筹做好当前应急救援与防范重特大生产安全事故、次生灾害发生的工作，对重点单位、重点部位、重大风险源加强安全检查和督导，尽全力减少人民群众生命财产损失，确保社会稳定。

今天凌晨2时，广东省消防总队从广州支队增调300余件水域专业救援服到汕头灾区，并在深圳集结100名消防员携带救援装备待命，随时准备增援汕头抢险救援。截至9月2日12时，广东消防部队共接报抗洪抢险警情2982宗，出动车辆2148辆次、消防员12610人次、舟艇2885艘次，已救出被困群众7089人，转移遇险群众10829人。

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