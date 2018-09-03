台湾宜兰海滩连发三起溺水意外 七人落海三人死亡

台湾宜兰知名景点神秘沙滩与“情人湾”昨天（2日）下午短短两小时内发生三起溺水意外，共造成七人落海，其中三人确认死亡，三人生死不明，一人获救。

据中新网引述联合报的报道，2日下午3时许，来自台湾桃园的52岁周姓、50岁刘姓夫妻与52岁何姓沙滩车业者分乘两辆沙滩车，行经神秘沙滩海蚀洞时，突然长浪打来，两车三人被大浪卷入海里。

周某在傍晚被救起，送医不治；刘某与何某在海上漂浮，渔民发现时两人似乎无生命迹象。据了解，三人都没穿救生衣。

警方调查显示，周某一行六人旅游，由何某率领，乘沙滩车跟随海浪前进。大浪突然打来，何某乘的第一辆车与周某夫妻乘的第二辆车被卷入海，周某兄嫂的车也被打翻，周某嫂子还受伤，但两人自行爬起，另有两位女性受到惊吓。

当地有两家沙滩车业者，何姓业者与周某夫妻落海不到2小时，下午5点左右，另一家业者和游客又受困在海蚀洞北边约2公里处海滩，当时沙滩被海水淹没，共乘1辆车的40岁魏姓妇人与10岁儿子连人带车遭大浪卷走。

台湾“海巡署”在3日早上5点40分左右找到1名女性遗体，经查证，是2日下午落海失踪案中的魏姓妇人并通报家属。

另外，素有“情人湾”之称的南方澳内埤海滩2日下午4时23分发生1名8岁女童落海意外，32岁吴姓男子跳海救人。消防员赶到时，女童已被大浪冲上岸，只受轻伤，意识清醒，救人者吴某被送医不治。

警消表示，“情人湾”海岸呈倒勾型，是陡降型沙滩，外海有深长暗沟，“反卷海流”能把游客卷到外海。外地人不熟海岸地形，容易出事。当地消防局说，宜兰外海这2天常有瞬间突发长浪，又恰逢涨潮，搜救困难，呼吁民众戏水小心。

早报订户新闻，更多精彩等着您！