广东省民政厅：持续强降雨已致两人死亡，受灾人口141万

受季风低压影响，广东出现持续性强降雨，致使珠三角和粤东部分地市遭受洪涝灾害。广东省民政厅昨天（2日）通报，截至9月2日10时30分，全省有29个县（市、区）受灾，受灾人口141万人，因灾死亡两人，直接经济损失35.15亿元（下同，7.05亿新元）。

据中新网报道，近日，持续性暴雨天气致使广东多地降雨量破历史极值。该省气象局监测显示，惠州惠东县高潭镇降水量破千毫米，打破历史纪录。

据惠州、汕尾、汕头、揭阳、深圳、河源、梅州、东莞潮州等14市民政部门报告，截至9月2日10时30分，全省有29个县(市、区)受灾，受灾人口141万人，因灾死亡两人，失踪两人，转移避险20.23万人(转移安置救助11.14万人)，农作物受灾6.44万公顷。

根据《广东省自然灾害救助应急预案》规定，广东省民政厅于9月2日10时将救灾应急响应提升至Ⅲ级，即发生较大自然灾害，或接到较大自然灾害灾情报告，要求各级民政部门采取有力措施，保障受灾民众有饭吃、有衣穿、有水喝、有地方住、有病能得到及时治疗。

根据灾区需求，广东省民政厅于9月2日给惠州和汕尾市紧急调拨毛巾被3200床、棉被3000床、毛毯2000床、衣服4000件等救灾物资。

截至9月2日12时，受灾地市各级民政部门、镇(街)共派出工作组1944个，开放应急避难(护)场所2134个，发放折叠床880张、棉被2890床、矿泉水1.8万箱、方便面4.5万箱、面包4.7万个等。

广东省气象局称，8月27日以来，该省出现持续强降水，目前强降水过程趋于结束。预计9月2日沿海市县有中到大雨局部暴雨，其余大部分市县有雷阵雨，3日至6日，全省大部分市县多云到晴，有分散雷阵雨。

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