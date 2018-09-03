中国企业可持续发展百佳名单发布 中交建中海油等上榜

9月1日-2日，在2018中国500强企业高峰峰论坛期间，中国可持续发展工商理事会(CBCSD)与中国企业联合会正式发布《2018中国企业可持续发展指数报告》、中国企业可持续发展百佳名单，揭幕中国企业可持续发展数据平台。中国交通建设股份有限公司、国家电网、中国海洋石油集团有限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、中国节能环保集团有限公司、中国华能集团公司等企业位列2018中国企业可持续发展百佳名单。

据中新网报道，这是中国第一份针对中国企业可持续发展状况的研究报告、提出了第一个企业可持续发展年度表现的排行名单，并构架了第一个科学化、标准化、信息化的中国企业可持续发展数据平台，“中国企业可持续发展指数”成为“中国企业500强”指标的有益补充。

《2018中国企业可持续发展指数研究报告》发现：实现高质量、高效益发展离不开企业的创新能力与企业的转型升级，其中百佳企业在这方面有较好表现；人才是企业发展的核心要素，入选的310家企业普遍重视人才培养，注重员工职业发展，提升企业的竞争力；加强品牌建设，厚植品牌理念，本次测算发现品牌得分率普遍较低，反映出部分企业对品牌建设重视不足；对可持续发展理念的认知有待进一步深化，既要完成好国家刚性约束性要求，也要自觉主动地做好其他可持续发展的相关工作；牢固树立产品全生命周期和全产业链管理的理念，将资源的综合利用、协同处理、终端回收、环境友好产品等，提升到可持续发展的战略高度并全面践行；风险防控能力是企业可持续发展的重要保障，测算发现，现阶段部分企业的风险防控能力依然不足，风险管理有待进一步提高；企业是中国经济可持续发展的重要力量，可持续发展成果是相互学习、融合创新、共同进步的综合成果，企业可持续发展数据平台恰是为企业提供沟通、交流、对话、展示的公共服务平台，意义深远。

中国工程院院士、CBCSD会长王基铭介绍：“2018年中国企业可持续发展指数，选取了不同地域、不同所有制类别、涉及国民经济主要行业的近千家领先企业。按照指数测算结果，将企业分为可持续发展表现“良好”、“合格”和“需要改进”等三类，详细分析3个维度及8个方面的企业表现，归纳共性特征、分析发展趋势、指出努力方向。基于企业可持续发展基础数据的可获取性、完整性和时效性等原则，经过客观、公正、公平评审，形成了2018中国企业可持续发展百佳名单。中国企业可持续发展指数研究项目恰逢其时，旨在提供一个既符合中国国情、又与国际通行法则接轨的，相对完整、客观、科学、公正、并具有权威性的可持续发展能力评价体系，为中国企业发展和转型升级提供科学考核标准和支撑工具。中国可持续发展工商理事会将继续发挥平台和纽带的作用，把握时代机遇、开展务实行动，努力营造和推动可持续发展的氛围，为实现经济高质量、可持续发展做出更大贡献。”

中国企业可持续发展指数”系统研究国内外企业可持续发展的理论基础，梳理、归纳国内可持续发展的政策、要求，界定中国企业可持续发展的概念，分析现状、找出差距和明确发展方向，深入开展指数对标分析，充分研究了国内外可持续发展指数的经验。中国企业可持续发展指标体系，遵循“国际接轨、跨行业覆盖、融合提炼、树中国情境”四项原则，由竞争力、环境、社会等3个维度，及产品、治理、员工、环境、资源、客户、社区、政府等8个方面的68项指标构成。

中国企业可持续发展指数评价工作按年度进行。通过资料收集、企业访谈与问卷调查，运用大数据与网络技术处理、获取企业可持续发展的有效数据，汇集到企业定量及定性数据总表上，并复核。在此基础上，通过数学评价模型评分形成初评结果，经过项目核心团队校审、指导委员会终审等程序，形成最终评审结果。

在数据分析过程中，测算分析了企业近三年的可持续发展数据，佐以大数据和舆情分析，参照国家主管部委的权威数据和行政法规，参考专业机构的宏观数据、方法，进行企业年度可持续发展评价。

同期开发建设了“中国企业可持续发展指数数据平台”，设置有数据采集系统、数据分析和评价系统、信息门户网站等三大核心板块，从而实现数据采集、数据录入、数据审核、企业数据分析和输出、综合数据分析和输出等功能。利用信息化手段，集成可持续发展的最佳技术、解决方案与企业实践，打造了信息丰富、极具实用价值的公共服务平台。

生态环境部环境规划院院长、中国工程院院士王金南指出企业要切实履行环保主体责任，进一步增强紧迫感责任感，主动投身到污染防治攻坚战中来，全面助力生态环境保护；中国企业可持续发展指数的出台有助于企业进行自我审查，提升自身可持续发展能力，意义重大。

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