沪深两市上市公司上半年合计净利润分别增长11%、17%

中国上海、深圳证券交易所周日（2日）分别披露，沪市1,439家公司上半年共实现营业收入15.4万亿元人民币，同比增加11%，净利润1.6万亿元，同比增加14%。深市已发布半年报的2,116家上市公司合计实现营业总收入5.41万亿元，同比增长17.24%，净利润3,963.5亿元，同比增长16.86%。

据路透社报道，上交所称，沪市公司业绩整体实现较快增长，尤其是公司经营质量持续向好，实体企业业绩增速远高于金融行业；石油、钢铁、有色、化工等传统中上游行业受益于供给侧结构性改革，业绩增速居前；一批先进制造、创新科技、新兴服务和消费企业经营业绩也快速增长。

数据显示，上半年沪市实体行业企业质量效益稳步提升，实现净利润约0.6万亿元，同比增长25%；金融行业实现净利润约0.9万亿元，同比增长7%。实体行业企业整体资产负债率由61.24%上升到61.84%，略增0.6个百分点，基本保持平稳。

不过当前宏观环境下，外部因素错综复杂，经济结构转型升级压力较大，中美贸易摩擦不确定性仍然存在，有些公司生产经营遇到一定困难；沪市上半年共有149家公司亏损，占比与去年持平，其中多数经营净现金流为负，经营质量有待改进。实体类公司中，剔除建筑业、房地产、公用事业等传统高负债类行业，有98家公司资产负债率超过70%。

深交所数据则显示，中小板912家公司平均实现营业收入23亿元，同比增长21.29%；平均实现净利润1.63亿元，同比增长13.57%；创业板730家公司平均实现营业收入8.10亿元，同比增长19.92%；平均实现净利润0.75亿元，同比增长8.13%。

深市上市公司分属的19个行业中，17个行业营业收入同比增长，13个行业净利润同比增长。占深市近七成的制造业公司营业收入和净利润分别增长17.46%和14.83%。深市957家战略新兴产业公司平均营业收入和净利润增长率分别为23.32%和20.77%。

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