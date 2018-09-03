中国科学报：韩春雨造假事件调查结果难服众

8月31日晚，河北科技大学官网首页发布了题为《学校公布学术调查和处理结果》的新闻。结果中称“未发现韩春雨团队有主观造假情况”，同时表示正在退回“基于撤稿论文所获得的科研项目、绩效奖励、荣誉称号、社会任职等”。

据《中国科学报》今天（3日）报道，对此，《中国科学报》记者联系多名科学家，包括当时公开实名质疑韩春雨论文结果的13名科学家，他们均表示对于韩春雨论文事件的调查结果难以信服，期待公布调查细节，用证据说话。

中科院物理所研究员曹则贤注意到一个用词——主观造假。“要么造假要么不造假，哪有主观不主观之分！”他对《中国科学报》记者说，“调查委员会成员都是谁，委托的第三方国家重点实验室是哪家，这些具体信息起码应该公布。”

哈尔滨工业大学生命科学与技术学院教授黄志伟也表示：“这份调查结果只是给出了一个非主观造假的结论，却没有支持这个结论的证据，等于什么都没有说，让人难以接受，看起来像在推脱。”

“‘韩春雨事件’暴露的是我们的极端功利主义科学观。”中国科技史专家、中国科学院大学人文学院教授王扬宗撰文称。他强调，韩春雨的荣誉晋级之速，令人叹为观止。这所展现的科学与政治、地方或部门利益及单位利益的高度紧密结合，是当代中国科学发展中的一个突出现象。一旦出了问题，总是捂盖子，实在捂不住，就要想方设法大事化小小事化了。

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