工信部：目前中国数字经济领域面临严峻的人才短缺问题

据经济参考报报道，记者从9月2日召开的中国500强企业高峰论坛上获悉，去年中国数字经济规模达到27.2万亿元，就业人数达到1.71亿人，不过仍存在数字化基础薄弱、平台能力相对不足、人才短缺严峻等诸多挑战。

在上述高峰论坛数字经济新动能专题论坛上，中国信息通信研究院政策与经济研究所所长鲁春丛指出，2017年数字经济规模最大的省份和最小的省份差距达到62倍，有些西部省份面临的压力特别大。企业数字化发展不平衡不充分，相关基础薄弱，缺乏细分领域的数字化转型指南、系统集成商，平台能力、数字化安全相对不足。

中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员倪光南也表示，中国网信领域平均水平处于世界第二，互联网、人工智能等新兴技术是长板，但基础软件、芯片是短板。

工业和信息化部人才交流中心党委副书记陈新强调，目前数字经济领域面临着严峻的人才短缺问题，以人工智能领域为例，据有关统计，截止到2017年6月，全球人工智能人才仅30万人，而中国人工智能产业发展的人才缺口就已经达到百万级。

据工业和信息化部总工程师张峰透露，下一步工业和信息化部将以“两化融合”为主线，以智能制造为主攻方向，推动网络进一步演进升级，推动信息领域技术创新突破，推动数字经济与实体经济深度融合，加快构筑形成网络化、智能化、服务化、协同化的数字经济新形态。

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