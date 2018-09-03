香港跨境巴士公司开拓新路线 把握港珠澳大桥机遇

广深港高铁香港段9月23日启用，港珠澳大桥也将于今年内通车。面对高铁竞争，有香港的直通巴士公司无惧挑战，把握大桥带来的机遇，不减班次增聘过百人手，结合多家公司，开办往来香港、澳门市区或珠海海泉湾景区路线，以票价低至100元(港币，下同)吸引中低端客源。

据中新网引述大公报的报道，拥有香港及澳门身份证的曾先生目前在澳门工作，家人住在香港，经常需港澳两边跑，他每逢周五晚上乘船回港，周日晚上返澳，船程约1小时，连同搭港铁往返中环至黄大仙的寓所，合共需时1小时35分钟，每次交通费合共约130至185元。他表示，期待港珠澳大桥通车后，试搭跨境巴士。

中港通集团有限公司董事总经理陈宗彝表示，已经与澳门中旅和信德国旅等组成合作坊营办“港澳快线”跨境直巴服务，大桥通车即可投入运作，每半小时一班车，周末视乎客量加班次，车费约100元，走“中低端客路”，票价相等于高铁车费4成。香港有2个上下车站点，分别位于高铁西九龙站附近的圆方及旺角上海街，吸纳搭完高铁再去澳门和珠海的客源，“我们计划将跨境直巴‘公交化’，形成粤港澳大湾区战略！”陈宗彝透露增聘过百人手，包括司机及站务职员。

早前取得牌照的“港澳一号”直通巴士有限公司，已持有34辆直巴具备港澳两地车牌，只等待大桥开通即可投入服务，香港总站设于观塘apm商场，澳门站则位于星际酒店、银河度假村及威尼斯人度假村，预计全程约1小时45分，每日有19班对开班次来回港澳两地，预计日间每程收费约170元。

香港中汽现在每日有64班次直通车往来粤西各城市，包括中山、新会、江门、台山四条线路，待大桥通车后，计划增开直达澳门市区的班次，加设开恩平及阳江线路，开通由香港直达珠海海泉湾景区线路，加强与景区联动。

永东集团(国际)董事长连忠辉称，港珠澳大桥与广深港高铁香港段能进一步深化粤港澳合作，促成区内经济协同发展。永东巴士目前正计划增设7人豪华轿车服务，往返澳门、珠海等各大城市，人均车费预计约100多元。现在经深圳前往中山、江门等珠西地区的路线则会作出整合，将来改经大桥往返，预计可节省一半交通时间。

高铁香港段方面，西九龙站将发展为铁路枢纽，附近将增加接驳交通。乘客可使用地面行人区、多条行人天桥和行人隧道，接驳港铁九龙站及柯士甸站，预计由西九龙站步行至九龙站约需8至10分钟，至柯士甸站只需约2、3分钟。此外，西九龙站北面将设有巴士总站，只需步行约1分钟便可到达，邻近有专线小巴站，会增设下车点，专营巴士新增3条特快线，方便市民返往港九新界。

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