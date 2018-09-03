广深港高铁将开通：12306APP已有“香港西九龙”站

即将于9月23日开通的广深港高铁传来了最新消息。日前，登录铁路12306APP后可发现，在最新版的车站点中，出现了“香港西九龙”站，不过目前旅客仍不能进行购票操作。

据新京报报道，广深港高铁车票暂定9月10日开售。日前，香港特区政府宣布，广深港高铁定于9月23日正式通车。

今天（3日）上午，记者登录中国铁路总公司官方购票软件“铁路12306”APP，输入“香港西九龙”发现，这一广深港高铁的站名已经录入到了系统中。不过，记者查询开通首日（9月23日）福州至香港西九龙的车票，系统显示未找到。而在12306官网中查询，车站列表信息也未能找到香港西九龙站。

据中国铁路总公司的售票规定，互联网及电话订票可在发车前30天进行，但暂定9月23日开通的广深港高铁车票却未开售。记者了解到，这可能与《广深港高铁（一地两检）条例》暂未生效有关。

据羊城晚报消息，广深港高铁将于9月10日开始预售从西九龙站始发列车的高铁票，乘客可通过香港购票系统，包括香港购票网站、香港电话购票热线、西九龙站售票窗口及自动售取票机，以及指定香港代售点，凭回乡证订购以西九龙站为起点或终点的高铁车票，并可凭回乡证取票。

在支付方式上，乘客可用港币、人民币、八达通、信用卡等方式在购票窗口购买高铁票，同时支持微信、支付宝、ApplePay等电子支付，自助购票机一人最多可买10张票。

据新华社消息，日前，香港特区政府宣布，《广深港高铁（一地两检）条例》（下称《条例》）将于今年9月4日起实施，以配合广深港高铁西九龙站实施“一地两检”的筹备工作。

为发挥广深港高铁的最大效益，西九龙站将实施“一地两检”的通关程序，以便乘客在西九龙站内一次性完成清关、出入境及检验检疫手续，一站直达内地多个站点。

随着《条例》及过境限制区安排开始实施，进出两个口岸区的人员除了需出示由港铁公司发出的过境限制区许可证，还须办理两地的通关手续。特区政府表示，这一安排有助两地通关部门更熟习西九龙站口岸实际运作，在广深港高铁香港段正式开通后为乘客畅顺办理通关手续，全面发挥广深港高铁高速、便捷的最大效益。

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