马英九：蔡政府若真的关心转型正义慰安妇是最好例子

台湾前总统马英九今天（3日）出席“1895-1919台湾大家族救亡图存特展、东北关东军暴行展览”，致词时提到日本在台湾8年抗战期间对慰安妇的暴行，“她们这辈子都没有得到一个公道。”若蔡政府真的关心转型正义，慰安妇是最好例子，政府可用此例子去争取转型正义，对台湾的慰安妇阿嬷才公平。

据联合报报道，马英九致词时表示，9月3日是海峡两岸都举行抗战胜利纪念日。73年前9月2日盟军最高统麦克阿瑟代表9个国家接受日本的投降，这场时间最长、死伤最多，影响最深远的民族8年抗战，“我们国军不投降不屈服，不和解，用空间换取时间，最后还是获得胜利，让中国东北四省、台澎金马得以回归中华民国。”

马英九还说，抗战时南京被烧了1/3，数万名妇女遭到强暴，日本军队疯狂的程度举世震惊。日本后来在各地强征随军慰安妇，提供日军性服务，“她们这辈子都没有得到一个公道。”他也指出，联合国人权委员会在关于慰安妇的官方报告中，14次用“强迫”这个字眼，认为慰安妇用词太过美化，应该是“军事性奴隶”。

马英九还提到，过去有高中生在抗议课纲时，竟说“台湾的慰安妇是自愿的”，但那些慰安妇都是被哄骗的，最后才知道不是去做杂役，是去做性服务。马英九表示，日本在抗战70周年举行记者会承认他们侵略跟殖民，但对于妇女所受的荣誉跟尊严伤害，只说他们会谨记在心，“但我认为还是欠缺一个正式的道歉跟赔偿”。

马英九说，有人问他跟日本要求道歉跟赔偿，不会影响到台日关系吗？但他强调，这世界上有30个国家支持日本道歉跟赔偿，为什么我们要担心跟日本关系受影响，难道那些国家就不担心吗？他的态度一向面对历史就是就事论事、是非分明，面对受害人就应该疗伤、止痛。

马英九指出，蔡政府订定促进转型正义条例，若是真的很关心转型正义，慰安妇是最好例子，政府有心可以用此例子去争取转型正义，对台湾的慰安妇阿嬷才公平。

早报订户新闻，更多精彩等着您！