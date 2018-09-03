习近平：中国对非投资不附加任何政治条件

中国国家主席习近平今天（3日）在国家会议中心出席第六届中非企业家大会开幕式并发表题为《共同迈向富裕之路》的主旨演讲，强调中国支持非洲国家参与共建“一带一路”，愿同非洲加强全方位对接，打造符合国情、包容普惠、互利共赢的高质量发展之路。

据人民日报客户端报道，习近平说，非洲人口占世界人口六分之一。实现包括非洲人民在内的各国人民共同富裕，是推动构建人类命运共同体的重要内容。中非传统友谊深厚，过去是并肩战斗的好兄弟，现在是共同发展的好伙伴。中非已成为休戚与共的命运共同体和合作共赢的利益共同体。中非命运共同体在推动构建人类命运共同体的历史进程中走在了前列。

习近平指出，非洲是共建“一带一路”的历史和自然延伸，是重要参与方。中国支持非洲国家参与共建“一带一路”，愿在平等互利基础上，坚持共商共建共享原则，加强同非洲全方位对接，推动政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，打造符合国情、包容普惠、互利共赢的高质量发展之路。

习近平说，中国对非投资不附加任何政治条件，不干涉内政，不提强人所难的要求，注重分享发展经验，支持非洲实现民族复兴和国家繁荣。中非合作找准基础设施不足等制约非洲发展的要害，把资金用在刀刃上，不搞花架子。中方鼓励和支持中非相互投资，不追求贸易顺差，愿创造条件扩大进口。

习近平指出，今年是中国改革开放40周年。不管世界形势如何变化，中国坚持开放的目标不会变，扩大开放的决心不会变。中国欢迎包括非洲企业家在内的世界各国企业家到中国投资兴业，也积极鼓励中国企业家到非洲开拓发展，携手共建“一带一路”。

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