乐视网三天连触涨停：腾讯京东入股乐融致新，退市警报未解除

乐视网今天（3日）开盘后拉升，约在10时50分左右涨停，目前仍有19万手买单在涨停板上，报3.43元/股。

据澎湃新闻报道，这是继8月30日涨停、8月31日触及涨停后，乐视网连续第三个交易日触及涨停板。

消息面上，8月31日晚间，乐视网，发布控股子公司完成工商变更的公告称，控股子公司乐融致新已办理完注册资本变更等工商登记手续，乐视电视业务运营主体乐融致新注册资本从3.1亿元变更为3.7亿元，腾讯旗下林芝利创、江苏京东邦能、世嘉控股、金锐显、江苏设计谷公司新进乐融致新股东名单，分别持股2.78%、2.78%、1.85%、1.39%和2.2%。这意味着，乐融致新今年初以来一直在推进的30亿元融资，开始逐步落地。

乐视网在5月发布的公告显示，乐融致新将按照90亿元估值以现金及债权增资不超过人民币30亿元，已签署增资协议的投资方为：乐视网、融创旗下天津嘉睿、腾讯旗下林芝利创、京东旗下江苏京东邦能、TCL、世嘉控股、深圳市金锐显数码、江苏设计谷科技。达成意向还尚未签署正式协议的投资方为苏宁、钜锦投资和弘毅投资。

另一方面，乐视网和乐视非上市体系的债务处理也有一定进展。乐视网此前公告，目前乐视网和非上市体系公司已达成认定债务规模约67亿左右。

不过，乐视网也提示称，已形成的债务问题处理计划并未通过现金方式偿还，基本以债权转让、资产处置等方式来抵消非上市体系对上市公司的现有债务，因此，上市公司未因债务解决获得现金流入，因资金缺乏导致的上市公司经营困境并不能直接、有效解除。

眼下，乐视网仍未能摆脱退市阴影。在8月31日晚发布的风险提示公告中，乐视网介绍，公司2018 年 1-6 月归属上市公司股东净利润为-11.04 亿元，2018 年 6 月 30 日归属于上市公司股东的净资产为-4.77 亿元。

乐视网称，由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决，下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后公司 2018年全年净资产为负，公司存在股票被暂停上市的风险。

乐视网的债务风险也仍然高企。乐视网称，公司债务类型包含融资借款、经营性负债及非经营性负债，其中， 截至8月底即将到期的金融机构借款类债务预计约18.43亿元，其中约1.7亿元已通过其他金融机构新增借款偿还，0.73 亿元非公开公司债券无法按时兑付完成，其他债务仍在协商展期中，故公司金融机构借款类债务余额未发生明显变动。

值得注意的是，有不少声音认为，现在的乐视网极易遭到游资炒作。深交所8月31日发布的市场交易监管动态显示，深交所在8月27日至8月31日共对126起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报、反向交易等异常情形，对“中弘股份”、“ST长生”和“乐视网”等高风险股票实行重点监控。

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