中国工业和信息化部：非法“挖矿”严重威胁互联网网络安全

中国工业和信息化部网站今天（3日）发布2018年第二季度网络安全威胁态势分析与工作综述。依据《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》，按照及时发现、科学认定、有效处置的原则，工业和信息化部组织各地通信管理局、基础电信企业、网络安全专业机构、重点互联网企业、域名机构和网络安全企业等开展网络安全威胁监测与处置工作。

今年二季度，共监测网络安全威胁约1841万个，其中基础电信企业监测约1683万个，网络安全专业机构监测约3万个，重点互联网企业、域名机构和网络安全企业监测约155万个。网络安全威胁态势呈现以下几个特点：第一，部分互联网用户邮箱疑似被控，严重危害用户个人信息安全。第二，工业互联网平台和智能设备成为网络威胁的重要目标。第三，非法“挖矿”严重威胁互联网网络安全。

此外，第二季度，全行业共处置网络安全威胁约1144万个，其中各地通信管理局处置约112万个，基础电信企业处置约1015万个，网络安全专业机构处置约2万个，重点互联网企业、域名机构和网络安全企业处置约15万个。

下一步的工作重点包括做好中非合作论坛北京峰会网络安全保障、开展恶意程序专项治理工作以及推进工业互联网安全保障体系建设。尽快出台《关于加强工业互联网安全工作的指导意见》《工业互联网安全标准体系建设》《工业互联网安全技术保障平台建设指南》等，建立完善相关制度、标准体系；组织开展工业互联网安全试点示范工作，加强工业互联网安全解决方案和最佳实践的推广应用。

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