上海未来将创新建设生态廊道项目 已启动18个重点项目

今年上半年，上海已落实并将启动重点生态廊道项目18个，面积2.2万亩。

据中新网今天（3日）报道，记者从上海市绿化市容管理局获悉，今后，上海的生态廊道建设将着力突出生态功能，用创新建设方式，并统筹发挥其他功能。据介绍，考虑到土地资源稀缺，空间有限等情况，上海市在确保生态功能的同时，也将把造林与城市景观、休闲游憩以及农民增收联系起来。此外，上海将加强农林的复合利用，在同一块地上，要把农业生产和植树造林的复合效益最大限度地发挥出来。

生态廊道是构筑城市绿色生态屏障和生态网络空间的重要基础支撑，在水源涵养、生物多样性保护和环境净化等方面都有一般林地难以替代的功能和作用。上海市绿化市容局方面表示，上海作为超大城市，地域小，人口多，建设强度高，又缺山少林，历史欠账较多，与国内很多城市和其他国际化大都市相比有很大差距。

该部门表示，结合上海实际，建设一批以森林为主的生态廊道，建设卓越的全球城市和令人向往的创新之城、人文之城、生态之城的重大举措，是上海加快构筑基本生态网络、突破生态文明建设瓶颈的重要抓手。

根据《关于进一步推进上海生态廊道建设若干意见的通知》，“十三五”期间，上海计划建设17条(片)市级重点生态廊道共计12万亩，其他生态廊道7万亩，一般公益林造林11万亩。到“十三五”末，全市森林覆盖率要达到18%。

据介绍，重点生态廊道主要包括三种功能类型：发挥阻隔邻避设施功能的；发挥隔离城市组团功能的；发挥连接生态系统功能的。据介绍，2016-2017年，上海已建成金山化工区周边生态廊道、老港处理厂周边生态廊道和吴淞江沿线生态廊道等一批重点生态廊道，面积共计约2.99万亩。这些生态廊道的建成，对隔离化工区、处理厂等邻避设施，改善周边生态环境，巩固环境综合整治成果，起到了极其重要的作用。

另据了解，上海今年还落实并启动19个环境综合整治等区域其他生态廊道项目，这些项目建设面积大约在4.2万亩。

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