李克强同埃塞俄比亚总理阿比举行会谈

中国国务院总理李克强今天（3日）上午在人民大会堂同埃塞俄比亚总理阿比举行会谈。

李克强表示，埃塞俄比亚是非洲重要国家，是中国在非洲重要合作伙伴，中埃全面战略合作伙伴关系深入发展。双方政治高度互信，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，支持对方走符合本国国情的发展道路。我们重视发展同埃塞俄比亚的友好合作关系，愿同埃方共同努力，推动中埃友好互利合作不断迈上新台阶。

李克强指出，中埃合作互补性强。中方愿本着平等合作、互利共赢的精神，按照市场规则和商业原则，推动两国合作呈现更多活力。鼓励中国企业赴埃投资，扩大双方人力资源开发合作。扎实推进有关交通基础设施及配套项目建设。

李克强强调，中方乐见东非地区保持和平稳定，愿同埃方加强在国际和地区事务中的沟通协调，更好维护两国和发展中国家共同利益。中方愿同埃方以及广大非洲国家共同努力，以峰会为契机进一步加强中非团结合作，实现共同发展。

阿比表示，中国一直是埃塞坚定的合作伙伴。在中国支持下，埃塞和非洲大陆不断实现发展进步。中国企业在埃塞经济社会发展中日益发挥重要作用。埃方愿同中方加强人力资源、能源、公路铁路等基础设施合作。不断完善营商环境，欢迎中国企业赴埃塞投资兴业。

会谈后，两国总理共同见证了多项双边合作文件的签署。

会谈前，李克强在人民大会堂中央大厅为阿比举行欢迎仪式。全国政协副主席高云龙等出席。

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