中国商务部：原产于台湾地区等地进口正丁醇存在倾销

中国商务部今天（3日）发布《关于对原产于台湾地区、马来西亚和美国的进口正丁醇反倾销调查初步裁定的公告》。公告称，调查机关初步认定，原产于台湾地区、马来西亚和美国的进口正丁醇存在倾销，中国大陆正丁醇产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。

据中新经纬客户端报道，公告称，根据《中华人民共和国反倾销条例》(以下称《反倾销条例》)的规定，2017年12月29日，商务部(以下称调查机关)发布2017年第83号公告，决定对原产于台湾地区、马来西亚和美国的进口正丁醇进行反倾销立案调查。

调查机关对被调查产品是否存在倾销和倾销幅度、被调查产品是否对中国大陆产业造成损害及损害程度以及倾销与损害之间的因果关系进行了调查。根据调查结果和《反倾销条例》第二十四条的规定，调查机关做出初步裁定。

公告称，调查机关初步认定，原产于台湾地区、马来西亚和美国的进口正丁醇存在倾销，中国大陆正丁醇产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。

公告表示，据《反倾销条例》第二十八条和第二十九条的规定，调查机关决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。自2018年9月4日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据本初裁决定所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金。

此外，公告还公示了征收保证金的方法。自2018年9月4日起，进口经营者在进口原产于台湾地区、马来西亚和美国的正丁醇时，应依据本初裁决定所确定的各公司的倾销幅度向中华人民共和国海关提供相应的保证金。保证金以海关审定的完税价格从价计征，计算公式为：保证金金额=(海关审定的完税价格×保证金征收比率)×(1+进口环节增值税税率)。

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