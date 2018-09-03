习近平称鼓励中企扩大对非投资 再向非洲提供600亿美元支持

据路透社报道，中国国家主席习近平在周一召开的2018年中非合作论坛北京峰会开幕式上指出，未来三年和今后一段时间重点实施“八大行动”，包括鼓励中国企业扩大对非投资、扩大自非洲进口、为非洲国家及其金融机构来华发行债券提供便利等。

习近平宣布，为推动“八大行动”顺利实施，中国愿以政府援助、金融机构和企业投融资等方式，再向非洲提供600亿美元支持，包括提供150亿美元的无偿援助、无息贷款和优惠贷款、推动中国企业未来三年对非洲投资不少于100亿美元等。

新华网文字直播习近平讲话实录称，要实施设施联通行动，支持中国企业以投建营一体化等模式参与非洲基础设施建设，重点加强能源、交通、信息通信、跨境水资源等合作，同非方一道实施一批互联互通重点项目；支持非洲单一航空运输市场建设，开通更多中非直航航班。

同时，为非洲国家及其金融机构来华发行债券提供便利；在遵循多边规则和程序的前提下，支持非洲国家更好利用亚洲基础设施投资银行、新开发银行、丝路基金等资源。

在实施产业促进行动方面，中国决定在华设立中国-非洲经贸博览会，支持非洲在2030年前基本实现粮食安全，同非洲一道制定并实施中非农业现代化合作规划和行动计划，实施50个农业援助项目，向非洲受灾国家提供10亿元人民币紧急人道主义粮食援助。继续加强和非洲国家本币结算合作，发挥中非发展基金、中非产能合作基金、非洲中小企业发展专项贷款作用。

此外，还要实施贸易便利行动。中国决定扩大进口非洲商品特别是非资源类产品，支持非洲大陆自由贸易区建设，继续同非洲有意愿的国家和地区开展自由贸易谈判；推动中非电子商务合作，建立电子商务合作机制。

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