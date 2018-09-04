互联网金融和外汇交叉的灰色地带里 中国不断敲响炒汇风险警钟

互联网金融的爆雷可能不仅仅是P2P网贷行业，在其和外汇市场交叉的政策盲区里，还在进行着更刺激的高杠杆冒险游戏，同时非法集资、诈骗的风险也在积聚，中国监管层正不断敲响警钟。

据彭博社报道，中国互联网金融协会上周五发布风险提示，对非法互联网外汇按金（即外汇保证金）交易再次警示，称这些活动扰乱了金融秩序，形成较大风险隐患；该警示迅速得到外汇局官员的呼应，外汇局旗下《中国外汇》杂志官方微信号周一发布总会计师孙天琦文章中也提到，境外公司通过互联网平台跨境在中国境内开展外汇保证金交易，属于跨境非法金融活动。

客户通过保证金业务，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易，其风险通常随着杠杆位数的提高而以数十、甚至上百倍扩大，看似很好赚钱，但也极易损失全部本金。目前中国尚未专门立法对该业务进行监管。

“普通老百姓和境外公司做外汇杠杆交易，十有八九是输的。你做A股好歹不会亏干净，做保证金交易输了本金，那真是亏得一干二净了，”广发证券外汇分析师赵鹏泳称。

外汇局孙天琦在文章中还提到，有的在境内提供服务的“外汇交易平台”名为开展“外汇保证金交易”，实为非法集资或诈骗。

赵鹏泳亦指，这种业务目前处于灰色地带，可能的风险还包括平台撤资、卷款跑路等；国家眼下针对的主要是保证金这种杠杆交易，而不带杠杆的实盘外汇交易是国内允许的，其风险要远远小于保证金业务。

互联网金融协会在风险提示中称，凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，和单位个人无论以外币或人民币作保证金进行外汇按金交易的，均属于违法行为。去年11月该协会也曾发布过类似风险提示。

互联网金融协会是由中国央行同银保监会、证监会等组织的行业自律组织；根据该协会网站上信息，过去两年多里协会通过主动监测发现大量涉嫌非法从事外汇交易的平台并开展整治，封堵境外违规网站330家，关闭境内网站48家。

人民币尚未完全实现资本项下自由兑换，人民币外汇投资市场向个人投资者开放尚未批准。中国金融40人论坛高级研究员、原国家外汇管理局国际收支司司长管涛曾多次呼吁，中国应增加外汇市场交易主体，在银行柜台结售汇市场基础上，允许符合一定条件的个人投资者参与银行间和交易所市场。

