刘强东美国律师：他大概率不会被起诉 30个小时未与我联系

昨天（3日）晚上11点许，就京东CEO刘强东在美国涉嫌性侵一事，明尼苏达州的当地律师约瑟夫·弗里德伯格（Joseph S. Friedberg）坚信刘强东不会受到任何起诉。他表示，他和刘强东已经有30个小时未曾联系。他被拘留后获无条件释放，表明其不会受到起诉。如果真的受到起诉，那他会感到极为震惊。

据红星新闻网报道，弗里德伯格透露，他是在上周六（9月1日）中午接到刘强东方面的电话的。他还称，直到现在，刘强东和他都还没有见过面。

“我们没有见过面，如果没有起诉，那么我们也没有见面的理由。”他说，律师和客户不见面的事情几乎每周都会发生一次。“我们上次通话还是在30小时前，到现在我们已有1天多没有联系过。”

据弗里德伯格介绍，明尼苏达州当地法律将性侵罪名分为五级，第五级罪名最轻。针对这类案件，检方的起诉时间也有时效限制。“如果是最轻的第五级罪名指控，那么其上诉期限为三年，如果是最重的第一级罪名指控，那么上诉期限为五年。”

根据明尼苏达州的法律，如果一个人指控另外一人有罪，即便是虚假指控，此人也不会遭到起诉，“即便你跟警方说的是谎话，你也不会受到起诉，也不会有任何罚款。什么都没有。”

据悉，弗里德伯格是位经验丰富的律师，有40多年的辩护经验，曾为多位知名的企业高管、运动员和政客进行过辩护。