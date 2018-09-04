猫眼赴港上市：上半年亏损2.3亿元

猫眼娱乐（Entertainment Plus）昨天（3日）在香港联合交易所披露招股书，联席保荐人为美银美林、摩根士丹利，独家财务顾问为华兴资本。

据澎湃新闻网报道，招股书显示，2018年上半年，猫眼的平均月活跃用户达1.335亿，2017年电影票务总交易额（包括服务费）达到216.8亿元（人民币，下同，约43.71亿新元），2018年上半年电影票务总交易额为166.5亿元。

猫眼称，2017年中国有超过80%的电影票在网上售出，并预计该在线渗透率将持续增长。

对于此次上市募资用途，猫眼称有30%的募资额用于提升综合平台实力，包括丰富内容供应、拓展用户群提升忠诚度，30%用于研发及技术基建，30%用于拓展业务、挖掘潜在投资机会，10%作为运营资金。

根据艾瑞咨询报告，按照2018年上半年电影票务总交易额计，猫眼是中国最大的在线电影票务服务平台；以2018年上半年总交易额计，猫眼是排名第二的在线现场娱乐票务服务平台，是中国最大的在线电影社区，以及中国排名第一的国产电影主控发行方。

申请在港股上市，意味着猫眼将与最大的竞争对手淘票票同场竞技，淘票票母公司阿里影业（01060.HK）目前的市值约240亿港元。在线电影票务市场经过数年发展，已经成为猫眼和淘票票两分天下的格局。

招股书显示，目前的猫眼主要提供在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务以及广告服务。

财务数据方面，猫眼目前处于亏损状态。2015年、2016年和2017年猫眼收益分别为5.97亿元、13.77亿元和25.48亿元，年复合增长率为106.6%，年内亏损分别为12.97亿元、5.08亿元和7600万元。

在风险因素中，猫眼称，“我们未必能够于不久将迎来盈利，或根本无法盈利。倘我们的成本及经营开支在收益并无相应增加的情况下继续增加，则我们可能无法盈利。”

财务资料显示，猫眼在2015年时有99.6%的营收来自于票务服务，在2018年上半年，这一比例下降到了60.6%，而娱乐内容服务的比重上升至29.6%。

娱乐内容服务主要指的是猫眼的发行业务，收益来自于内容制作公司的推广性付款、发行费用以及内容分成收益，这意味着猫眼在电影发行业务的介入使得猫眼逐步摆脱了单一的卖票模式。近年来，由猫眼主控发行的电影作品包括《邪不压正》《后来的我们》《捉妖记2》《羞羞的铁拳》等。

值得注意的是，猫眼招股书还透露了一个细节：猫眼正在筹划收购一家在线视频业务公司。招股书显示，猫眼正就收购一间目标公司进行磋商，目标公司持有ICP许可证，主要从事在线视频业务，2017年收入为2400万元，税前亏损170万元。