中国驻米兰总领馆赴里米尼现场办公 呼侨胞防电信诈骗

当地时间9月1日，中国驻米兰总领馆领事部主任蔡蕾、领事刘艳萍、吴炜灿等一行利用周末时间，赴意大利里米尼华人社区进行现场办公，为当地侨胞提供领事服务咨询和办理证件服务，受到了当地侨华侨华人的欢迎。

据中国新闻网今天（4日）报道，里米尼位于意大利中部，是中国驻米兰领馆辖区最边远的地区之一，大约有3000多名华侨华人在当地生活和工作。该地区华侨华人主要来自中国浙江和福建地区。目前，来自中国东北地区的华人和留学生，也开始有所增加。

现场办公当天，在领事部主任蔡蕾的带领下，驻米兰总领馆领事部的工作人员，从早上9时开始，在里米尼中文学校接待前来办证的侨胞，截止到下午5时，领事们共接待近400余名侨胞，受理护照、签证及公证认证等各类申请超过了350多份。并回答了侨胞所关心的相关领事保护政策问题。

现场办公的同时，领事部主任蔡蕾还专门提醒当地侨胞，要谨慎防范电信诈骗，并向大家重点介绍了预防电信诈骗的要领，以及相关注意事项。蔡蕾表示，希望侨胞们加强防范电信诈骗意识，一旦遇到有人冒充使领馆工作人员进行诈骗，首先要向警方报案，并及时和使领馆取得联系，揭穿诈骗分子的伎俩，有效保障个人财产的安全。

据悉，本次现场办公活动，得到了意大利亚得里亚华商会会长周中星和当地侨领的大力支持。尽管前来办证的人员众多，但在大家共同努力下，办公现场始终井然有序。前往办证的侨胞们，对领事们热情周到的服务纷纷表示感谢，并对中国驻米兰总领馆极具人性化的为侨服务表示称赞。