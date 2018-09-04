潮汕重灾区直击：一两米积水开始发臭 居民困其中景况堪忧

连日来的强降雨致侨乡潮汕地区严重内涝，2日，汕头潮阳谷饶镇华里社区积水仍深达一两米，广东省公安消防总队当晚称，目前，华里社区的各个巷道内，仍有不少受困民众等待救援。

据中新网昨天（3日）报道，当天，驰援潮汕的广州消防支队萝岗中队第一编队操作员张佳华为救援受困于华里社区内民众，跳下积水中固定船只，身高1.75米的他差点被积水淹没，张佳华紧靠居民楼门口，踮着脚尖站到台阶上，才堪堪将船拉稳。

华里社区的各个巷道中，成堆的垃圾铺满水面，水中散发出阵阵恶臭，不少民众受困在这些巷道之中。消防战士们只能关掉冲锋舟的螺旋桨，用手抓着周围的铁架子、电线等物体，将冲锋舟拉进巷道，再改用小型皮艇将受困民众救出。

当天，张佳华所在的小组一次性救出了16名受困民众，其中有四名老人，三名儿童。今年68岁黄明华与其75岁老伴和7岁孙女是第一批被解救上船的人员，黄明华透露，他们受困于此已是第四天，家中钢琴、冰箱、电视等均无法搬上二楼，损失惨重。

搜救途中，不少村民还告知了消防队员们新发现的受困民众位置，并为消防队员们指明道路。张佳华说，由于华里社区巷道数目众多，道路复杂，消防队员们无法将所有区域排查，如果村民们知道受困民众的位置，可以前往消防指挥中心进行登记，指挥中心将尽快调配人员前往搜救。

地处谷饶镇下游的铜盂镇也是灾情较为严重的区域，此前，雨势告急时，练江主要支流北港水一度将铜盂镇宅美村一处防洪坝冲出一个近20米宽的决口，潮阳区、铜盂镇有关官员坐阵指挥，全力抢险，当机立断将两辆满载沙包的大货车横置于北港水堤坝上，再依此装运沙包、石头等压实搭建堤防，将河水挡住，保障人民群众生命财产安全。

铜盂镇树香村村委会主任蔡钟涛告诉记者，救灾过程中，铜盂镇镇、村两级组织积极行动，组织了由消防队员、村民及民间慈善机构等组成的数十支搜救队进行抢险救援，临近镇、村也组织了村民前来救援，大大加快了当地的搜救工作进度，目前，树香村内的孤寡老人、残障、病患等已全部转移。

汕头市潮阳区最新统计数据显示，截至9月2日16时，全区受灾村（社区）229个，受灾人口39.4674万人，全区累计出动46763人次投入抢险救灾，安全转移群众58962人，全区开放开设安置点32个，共安置群众5254人。