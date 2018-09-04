美团周五起招股 每手入场费逾7000元

香港即将迎来第二只“同股不同权”新股，美团点评今日将进行路演。根据销售文件显示，招股价介乎60至72元（港元，下同，约10.51新元），拟发行约4.8亿新B股，相当于扩大后股份8%，其中95%为国际配售，5%为公开发售，集资规模288.16至345.79亿元，每手100股，入场费约7272.55元。

据网媒香港01报道，美团将于本月7至12日公开招股，13日定价，20日掛牌上市。这次IPO联席保荐人为美银美林、高盛和摩根士丹利。

这次有15%超额配股权，为新B股，可令集资规模增至331.39至397.66亿元。以招股价区间计，集团市值在行使超额配股权前约459至551亿美元（约3580.2至4297.8亿港元），行使后则为464至557亿美元（约3619.2至4344.6亿港元）。

此次引入5名基石投资者，合共认购15亿美元（约117亿港元），相当于以招股价中间价计的37.1%集资额；当中腾讯认购4亿美元，长线投资基金Oppenheimer认购5亿美元，英资基金Lansdown认购3亿美元，纽约投资基金Darsana认购2亿美元，诚通基金管理的国有企业结构调整基金认购1亿美元。