8月广东制造业PMI跌破荣枯线 为近两年半来首次

中国广东省经济和信息化委员会周一公布，受外部环境出现明显变化影响，出口订单三个月现收缩趋势，该省8月制造业采购经理指数（PMI）为49.3，是自2016年3月以来指数第一次回落至荣枯线（50.0）下，显示工业经济运行稳中有变的形势已经初步显现。

据路透社今天（4日）报道，广东省经信委网站新闻稿显示，8月订单指数连续两月出现较大幅度回落（7月回落1.8个百分点，8月回落1.7个百分点），已跌至荣枯线下；生产指数回落1.5个百分点，录得近30个月以来最低值；此外，受订单下降影响，原材料库存出现上升，企业用工持续下降。

“企业的外部需求尚未改善，新接订单数量还在继续收缩，企业的采购量也随之减少，”广东省委党校教授陈鸿宇称，各项指数变化轨迹表明，该省制造业大多数企业已连续数月减少生产量，引致原材料库存逐渐增加，此外购进价格仍偏高，企业正在加快出货，减少产成品库存，以维持周转。

他并称，今年5月份延续至今的本轮盘整的原因比较复杂，既有国内产业转型中新旧动能接续不周的问题，也有国际经济政治因素急剧变化带来的消极影响。总体上看，广东省制造业已经积聚了一定的扩张势能，正在适应稳中有变的新情况，走向更稳定的发展区间。

数据显示，今年5月以来，广东制造业企业订单指数开始呈现下行趋势，6月开始出口订单跌至荣枯线下，外部环境出现明显变化；同时，受订单下降影响，原材料库存出现上升，企业用工持续下降。

中国宏观经济先行指标--8月官方制造业与非制造业PMI意外双升，超出市场预期。虽然制造业保持平稳扩张态势有助于舒缓对经济下行压力加大的忧虑，但本月反映物流成本高和人民币汇率波动对生产经营造成影响的企业有所增加，加之需求偏弱，分析师对经济改善仍存疑。

中美贸易摩擦已持续多月，上周媒体报导称，美国总统特朗普准备迅速扩大与中国的贸易战，已告诉助手们，待公众意见征询期按计划在本周结束，他就准备马上对另外2,000亿美元中国进口商品加征关税。