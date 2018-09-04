中大港大学生会称或邀陈浩天到校讨论 指林郑不理解言论自由珍贵

香港大学及中文大学学生会会长早前分别在新生入学礼及开学礼时发表港独议题言论，今早香港行政长官林郑月娥谴责事件，表示极度遗憾。港大学生会长黄程锋称，不能接受政府目前压制人们提出港独可能的观点；中大学生会会长区倬僖认为，所讲言论字眼非具侮辱性，强调提及的“北方帝国”及“相邻国家”非“挑战”。二人更指，不排除可能让香港民族党召集人陈浩天进入校园讨论相关议题。

《星岛日报》报道，港大学生会长黄程锋及中大学生会会长区倬僖今早一同出席电台节目。中大学生会会长区倬僖表示，在致辞时形容香港的主权、经济文化受“相邻国家”及“北方帝国”威胁及剥削，不认为上述字眼具侮辱性，而是时下大学生的真实想法。区认为，港独可以是香港前途的一个选择，应该去讨论，而非成为言论的禁忌。区又指，演辞获所有学生会干事认同，但不会自称是代表全体中大的学生，他说，中大有许多沉默大多数，永远不知道他们的想法。

他又斥责，政府近来不断收窄港人的言论空间，过往政府少有谴责部份港人的言论，但现在却“慢慢”将某些议题变成禁忌。

港大学生会会长黄程锋提到自己致辞时，提出“叛逆的勇气”，是希望新生抱有存疑、挑战所有事物的勇气。黄程锋说，林郑月娥开腔谴责学生言论，是不理解大学校园内言论自由的价值和珍贵之处，反映她作为大学校监的乏力，对此感到失望，更直言林郑月娥适合担任大学校监。

另外，区倬僖和黄程锋均表示，不排除让陈浩天进入校园讨论相关议题的可能，但目前未有确实的活动安排，会看看事态发展和社会氛围再决定。