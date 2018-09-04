蓝营搬出罗莹雪控贿选 林佳龙阵营：将提告端正选风

国民党立院党团今举行记者会，指控台中市长林佳龙利用公务行程来举行选举造势活动，免费招待300名民众吃海陆大餐。出席记者会的法务部前部长罗莹雪说，此涉嫌贿选的事证充分，检察官应该不难办。

据《联合报》报道，立委张廖万坚说，蓝营硬要把林佳龙后援会的聚会拗成贿选餐会，将采取法律程序，提告相关抹黑者，透过司法来端正选风；张廖万坚并说，梨山后援会聚会是单纯活动，所有成员都是后援会成员，出席者有名单与签名，林佳龙是受邀出席，对手开再多次记者会，仍然是乌龙抹黑。

张廖万坚说，卢秀燕团队每天找不同的人，一再指控林佳龙涉及贿选，藉此刷存在感，今天找前法务部长罗莹雪来批评，但罗过去争议不断，这次又出面抹黑，证明国民党不断出奥步；张廖万坚还批评，请客送礼绑桩是国民党在选举上惯用的方法，林佳龙没有为选举送礼或请客，遗憾对手阵营提不出具体政见，却花钱大买网路广告抹黑林佳龙。

卢秀燕团队发言人吴皇昇表示，台中市长林佳龙7月20、21日率领市府一级主管，利用2天公务行程前往梨山地区，但行程中却私含选举造势活动，现场不仅由市府员工主持，还出现林佳龙竞选旗帜、衣帽，还免费招待300名具有投票权的民众吃海陆大餐，林佳龙同时上台致词拉票、挥舞战旗并逐桌拜票逐桌。这些行为已经到了明目张胆涉及贿选的地步。

罗莹雪表示，这次林佳龙的贿选证据很多，还有录影存证，资料这么齐全检察官应该不难办，虽然过去有一些案件检察官说为了避免影响选举会压着不办，但如果没有正确或明确的资讯让选民参考，这样反而是不公平的。

罗莹雪说，林佳龙应该要去解释这些指控所提出来的证据，是不是真的还是捏造或是后制的图片，辨别内容真假。国民党团书记长曾铭宗表示，林佳龙种种行为令人想起他的团队也曾在民国94年“举办餐会”、“免费招待”、“现场拜托选民支持”等违反选罢法规定之案例，当时林逃过一劫，其竞选团队干部被判刑并褫夺公权，如今又故技重施；国民党团首席副书记长也是律师的吴志杨表示，此行为已违反“公职人员选举罢免法第90条之一”规定，对于有投票权之人交付不正利益，约其投票权为一定之行使。