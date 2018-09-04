明年机密预算增6亿援非洲 台外交部：不知道

中国大陆正在北京举行“中非合作论坛”，宣布再投入600亿美金（约824亿新元）援助非洲之际，台湾外交部编列明年机密预算中，在亚西及非洲地区至少将投入超过6亿元（新台币，约2676万新元）预算，相较今年度，增幅近六成。面对媒体询问明年度预算编列，外交部亚非司司长刘邦治今竟回应，“我并不知道”、“我现在不能跟你讲这些，因为这个要尊重立法院”、“我的角色不到这个程度（对外说明）”。

据中时电子报消息，台湾总统蔡英文今年赴史瓦帝尼国是访问公开宣示，将“深入布局非洲”，返台时宣布将拟定“非洲计划”，不过经过4个月，至今未见具体内容。

面对媒体询问“非洲计划”，刘邦治今在外交部例行记者会仅说，蔡4月份去访问史瓦帝尼王国回来时，有提到一个“非洲计划”，计划现在整个运作之中，详细情形在这边不便说明，整个都在运作之中，将来有机会跟大家报告。

大陆国家主席习近平昨在“中非合作论坛”上宣布，再度投入600亿美金援建非洲，对此台湾将如何因应。刘邦治表示，我们会尽力，每个国家状况不同，台方会在切合史方的需求上，进一步做我们所能做的，尽量配合史方需求，会努力跟加强。

对于大陆在非洲的发展，刘也只说，“没有办法准确说明”，当然任何国外团体援助比较弱势国家，对全球发展是件好事，但如BBC评论，说这是一个制造钱坑的方式，将来大家拭目以待。

外交部编列明年机密预算中，在亚西及非洲地区较去年增幅近六成。刘邦治说，“我并不知道”。媒体再追问这是送达立法院预算时，刘说，“如果有的话，我也不便说明”，我们会在既有的预算之下，做所能做的。

媒体再追问是否有增加预算？刘邦治回复，“我现在不能跟你讲这些，因为这个要尊重立法院”。他强调，整体经费增加，现在只是一个预算呈递过程，还要经过立法院审议，“我想这边没有角色做评论”。

不过，媒体提醒送达立法院的公开预算不仅可跟立委说明，也可跟民众说明。刘说，“我的角色不到这个程度，将来有机会跟大家报告。”