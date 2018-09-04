国民党台南市党部及新营党部遭拍卖 无人投标

台南地方法院今天首次拍卖国民党台南市党部及新营区党部的土地及建物，但无人投标，台南地院预定9月中旬进行第二次拍卖。

据《联合报》报道，国民党台南市党部及新营区党部的土地及建物，是台南地院今天上午拍卖物件的最后一标，但无人投标，台南地院行政庭长蔡雅惠说，台南地院预定9月中旬进行第二次拍卖，拍卖底价将再减价，应该是第一次拍卖底价的八折至九折。

至于设立在台南市党部办公室旁停车空地的慰安妇铜像如何处理，蔡雅惠表示，慰安妇铜像及背景看板，是台南地院查封后才设置的，截至目前為止，无债权人声请强制执行铜像及看板。

蔡雅惠说，这座慰安妇铜像及看板，非此次拍卖标的物，且因座落在第三人向国民党承租的土地上，所以这部份土地拍定后不予点交，拍定人应另循法律途径解决。

台南地院说，这次拍卖标的物今天若拍出，除了出租、出借或供公众使用部分不点交，其余土地及建物均按现况点交。

台南地院5月23日接受台北地院委托，查封国民党台南市党部及新营区党部的土地和建物，债权人是国民党305位党工，包括工资、退休金、奖金、资遣费等债权，总金额约5亿9443万元（新台币，下同，约2700万新元）。

另外，债权人不当党产处理委员会执行金额约8亿6481万元，也由法务部行政执行署台北分署声请併案执行。但市党部遭查封后，还是可以正常使用，不影响平时办公。

台南地院拍卖国民党台南市党部及新营区党部，台南市党部所在的中西区孔庙段土地六笔及中正路23号房屋，底价共1亿3168万元。新营区党部所在的新营区民治路34号房屋土地各一笔，底价共1亿4185万元。

面对拍卖，国民党台南市党部8月31日发布新闻稿，呼吁各界不要投标。市党部表示，被拍卖的不动产，国民党和第三人都订有使用租赁合约，依“买卖不破租赁”的原则，未来拍得者不只不能使用，和承租人也恐有合约纠纷，各界不应投标，以免日后增生法律纠纷。

国民党台南市党部主委、台南市议员谢龙介得知无人投标后说，一般投资客及生意人应该不会蹚浑水，他呼吁不当党产处理委员会尽快收手及解冻，让党工早点拿到退休金及资遣费。