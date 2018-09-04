海南下放外商投资项目核准和备案权吸引外资

为实行高水平的投资自由化便利化政策，对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，海南省发展改革委近日编制和实施《外商投资项目核准和备案服务指南》(下称《服务指南》)，将外商投资项目的核准和备案权下放市县。

据中新网今天（4日）报道，从海南省发改委获悉，海南省发改委经贸外资处负责人向媒体介绍，《服务指南》具有以下亮点：一是将核准目录中规定由地方政府核准的项目由省级政府下放到相应市县、洋浦经济开发区发展改革部门核准。二是将所有实行备案制的外商投资项目备案权限全部下放相应市县、洋浦经济开发区发展改革部门。三是实行备案制的外商投资项目提交的材料大为减少，一般只需网上提交《项目备案请示》《海南省外商投资项目备案申请表》即可，实现了“不见面”办理。

《服务指南》明确规定实行核准制以及备案制的外商投资项目的范围、提交的材料和办理时限；核准和备案办事流程、流程图等。《自贸区负面清单》中总投资（含增资）3亿美元（下同，约4,12亿新元）及以上的非禁止类项目，报国家发展改革委核准，其中总投资(含增资)20亿美元及以上项目报国务院备案；《自贸区负面清单》中总投资(含增资)3亿美元以下的非禁止类项目，由海南省发展改革委核准。实行核准制的外商投资项目办理时限为：承诺时限三个工作日，法定时限20个工作日；实行备案制的外商投资项目办理时限为：承诺时限三个工作日，法定时限七个工作日。

据悉，编制《服务指南》对海南不断深化改革开放、进一步下放审批权限、营造良好营商环境、吸引外商投资和建设海南自由贸易区、中国特色自由贸易港具有重要意义。

外商投资企业2018年联合年报数据显示，海南省吸引外资水平相对偏低。从外资数量看，截至2017年底，海南省共有外资企业1059家，仅为广东外资企业数量的1.26%；从外资实缴注册资金看，海南省吸引外资投入4327.21万美元，仅为广东的0.02%。这些数据表明，海南不仅外资企业数量偏少，且外资企业在海南的资金投入力度与在广东相比明显偏弱。

另外，从外资企业的行业属性看，海南外资咨询机构数量为61家，是广东外资咨询机构数量的1%；海南外资金融机构仅有6家，与广东有巨大差距，表明海南严重缺少外资金融机构，不利于为本地企业提供国际化的金融服务。

未来，海南省将实行高水平的投资自由化便利化政策，对外资全面实行准入前国民待遇加负面清单管理制度，围绕种业、医疗、教育、体育、电信、互联网、文化、维修、金融、航运等重点领域，深化现代农业、高新技术产业、现代服务业对外开放，持续推动海南自贸区和中国特色自贸港建设。