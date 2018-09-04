近200年来首次：《柳叶刀》发中国自主研发心脏支架研究结果

北京时间9月4日（伦敦时间9月3日晚），世界顶级权威医学杂志《柳叶刀》（The Lancet）全文刊登了中国自主研发的Firehawk（火鹰）冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统（以下称火鹰支架）在欧洲大规模临床试验的研究结果，该研究破解了困扰世界心血管介入领域10多年的重大难题。

据中新社今天（4日）报道，从收稿到刊载历时不到1个月，5位评审专家一致投“同意票”并给予高度评价……这是《柳叶刀》创刊近200年来首次出现中国医疗器械的身影。完成火鹰支架自主研发的这家中国企业是“海归”常兆华于1998年在上海张江创办的上海微创医疗器械（集团）有限公司。

本期《柳叶刀》对火鹰支架于2015年12月至2016年10月在欧洲10个国家的21所医院进行的临床研究投以重点关注，证明以微包裹槽靶向洗脱为设计特点的火鹰支架，用全球所有药物支架中最少药剂量和最小副作用获得了最高级别的疗效，同时兼具了裸支架的更安全优点和药物支架更有效性优点。

常兆华感慨，开发产品之初就坚信这种以低剂量药物洗脱为特征的前瞻性治疗理念一定会取得举世瞩目的科技成果，只是没有想到资源投入强度如此之高，过程如此之曲折，研发团队历经15年艰辛才修成正果。希望随着火鹰支架在全球范围内特别是在中国的大规模推广使用，其性能和疗效能帮助提振国人对国产医疗产品的信心和好感度，中国科技工作者需要一个对自主创新充满自信的社会环境。

火鹰支架目前其已在全球36个国家和地区上市或完成注册。被誉为“经桡动脉介入治疗之父”的荷兰著名心血管介入专家Ferdinand Kiemeneij教授，是首位在欧洲使用火鹰支架完成手术的医生，他称赞火鹰支架是非常有前途的最新一代支架。全球知名心脏专家，英国国王学院Patrick W.Serruys教授指出：“来自亚洲的介入器械研发之进步已经深刻地影响着欧美市场，未来亚洲对于医疗器械的创新或将引领行业趋势。”