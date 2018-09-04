山东对非进出口贸易同比增长25.9% 保税物流增长近一倍

青岛海关今天（4日）对外发布消息称，2018年前7个月，山东省对非洲国家进出口总值为963.9亿元(人民币，下同，约193.91亿新币)，比去年同期增长25.9%。其中，以保税物流方式对非洲国家进出口增长近一倍。

据中新社今天报道，青岛海关统计数据显示，前7个月，山东省以一般贸易方式对非洲国家进出口值为737.8亿元，同比增长22.3%。以保税物流方式对非洲国家进出口值为135.1亿元，同比增长99.7%。

据悉，前7个月，安哥拉、刚果(布)、几内亚为山东省在非洲的前三大进出口贸易国，进出口值分别为274.4亿元、114.4亿元和90.9亿元，同比分别增长45.5%、130%和47.9%，合计占山东省对非洲进出口总值的49.8%。尼日利亚、南非、埃及为山东对非前三大出口贸易国，安哥拉、刚果(布)、几内亚为前三个进口贸易国。

据青岛海关统计，前7个月山东省对非洲国家出口机电产品97.6亿元，占该省对非洲国家出口总值的近三成。前7个月山东省自非洲国家进口原油451.9亿元，占该省对非洲国家进口总值的七成以上。此外，进口量较大的商品还有铝矿砂及其精矿、未锻轧的铜及铜材、纸浆、棉花、锰矿砂及其精矿等。