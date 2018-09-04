京东打车要来了？快递子公司增设网络预约出租车经营

京东集团旗下快递子公司日前更新了工商资料，在经营范围一栏新增了网约车经营。

据澎湃新闻报道，国家企业信用信息公示系统显示，江苏京东信息技术有限公司在8月29日更新了其经营范围，增加了“网络预约出租车经营”、“旧机动车经纪业务”、“公共汽车客运服务”等。该公司控股股东为京东在国内的经营主体北京京东世纪贸易有限公司，注册地位于京东董事局主席刘强东的家乡江苏宿迁。

这是否意味着京东将进军网约车业务？对此，京东方面9月3日晚间表示不予置评。

工商资料显示，江苏京东信息技术有限公司注册资本20万亿元（人民币，下同，约3万新币），2009年06月16日成立。该公司法定代表人为张雱（读音：pāng），其为刘强东的助理。

2016年8月，有网帖爆料称，京东旗下52家关联公司法人代表或执行董事，从京东董事长刘强东变更为张雱。当时，京东方面给澎湃新闻的回复是：此举是为了提高公司运营效率。

公开资料显示，江苏京东信息技术有限公司是京东集团旗下快递业务主体。2010年，江苏京东信息技术有限公司取得全国快递运营资质，许可证号为国邮20100206A，资质的有限期限为2010年9月29日至 2015年9月28日。2012年，国家邮政局公布的首批通过快递业务经营许可年度报告审核的企业名单中，江苏京东信息技术有限公司榜上有名。

企查查资料显示，在山东、陕西、湖北、辽宁、黑龙江、广东、福建、湖南、浙江、江苏、重庆、四川等地拥有分支机构298家。

2015年，三江购物(15.740, 0.19, 1.22%)（601116）与京东的合作协议，也是通过江苏京东信息技术有限公司签署。据三江购物当时的公告，该公司通过京东的“京东到家”交易平台向客户销售公司的商品或服务，自行负责其商品的页面信息上传发布、展示维护，销售、开票及售后等服务；京东为三江购物的商品销售提供必要的系统及技术支持，以使公司可以在交易平台展示其商品。协议有效期一年。

分析人士认为，京东拥有强大的物流系统，根据其目前的物流车辆资源，京东的网约车业务应该是“货运版滴滴”，要做车货匹配信息平台。

这一领域的巨头是2017年11月江苏满运软件科技有限公司与贵阳货车帮科技有限公司合并而来的满帮集团。今年4月，满帮集团宣布完成19亿美元融资，料估值逾60亿美元。满帮集团的投资人包括红杉资本、腾讯、谷歌资本（CapitalG）、金沙江创投、软银愿景基金等。此外，58集团旗下的快狗打车、货拉拉、顺丰等都已进入该领域。有数据显示，物流配货市场规模可达12万亿元，是网约车出行市场的十倍。

而且，京东在派送末端也有快递员网络，即便切入私人网约车业务也存在一定空间。当初美团切入打车业务，给出的也是类似的理由。

眼下，个人网约车行业市场趋于饱和，但整个移动出行市场规模预计还有很大空间。

艾媒报告数据显示，自2015年以来网约专车/快车用户规模迅速增长，其中2016年整体用户量呈爆发式增长，增长率高达71.4%，而2016年之后整个行业用户水平增长逐步减缓，呈稳定增长发展态势，到2017年用户规模达到2.36亿人，2018年有望达到2.82亿人。

在国内网约车市场中，滴滴出行一家独大。美团打车今年3月宣布在上海、南京试点上线，其他还如神州、首汽等分食市场。