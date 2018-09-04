刘强东现身京东总部出席商务活动 心情良好未受传言影响

今日上午，刘强东现身京东集团总部出席京东与如意控股集团战略合作签约仪式。

据腾讯科技网报道，在签约仪式现场，刘强东身着深色修身西装，精神饱满，与如意控股集团董事局主席邱亚夫一行相谈甚欢，心情丝毫未受近日传言影响。

昨日晚间，认证为“京东集团权威信息发布官方账号”的“京东发言人”发布声明称：“我们获悉刘强东先生2018年8月31日被明尼阿波利斯警方带走调查，不久后刘先生即被释放，在此期间他没有受到任何指控，也没有被要求缴纳任何保释金。目前他已经回到中国正常开展工作。”

腾讯科技网转述《华尔街日报》报道表示，刘强东在明尼苏达州的律师约瑟夫·弗里德伯格称，刘强东在明尼阿波利斯因遭疑似不当性行为被拘留后获无条件释放，表明其不会受到起诉。“如果该指控属实，那明尼阿波利斯警方不会释放刘强东，目前刘强东未受到任何起诉，我们也坚信他此后也不会受到任何起诉。”

据了解，这是刘强东回国后首次在公开商务场合亮相，以支持京东时尚业务发展。根据战略合作协议，京东与如意控股集团将在品牌入驻、无界零售、金融、物流、智能供应链、京东云等业务板块展开合作，同时，双方将共同发起成立“如意－京东时尚产业创新发展基金”，支持投资全球著名时尚品牌及孵化新锐时尚品牌等项目。