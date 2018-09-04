台劳动基金赚1170亿 光7月获利625亿

台湾劳动部今日公布最新劳动基金运用情况，截至今年7月底止，为3兆8928亿元（新台币，下同），光7月单月获利625亿元，今年累计至7月收益数为1170亿元，收益率3.22%。基金局表示，今年6月、7月随著台股强势，劳动基金表现很不错，但下半年全球金融市场波动，不确定因素恐增加。

据《联合报》报道，台湾劳动基金去年整年度赚了2252亿8千万元，创下史上单年最高纪录，而收益率7.59%为史上第二高，不过今年1至4月受到美国特朗普贸易保护政策、欧洲政局等因素影响，整体金融市场波动大，劳动基金亏141亿元，平均收益率为负，直到5月才转正。

根据劳动基金局统计，截至7月底止，劳动基金为3兆8928亿元，其中新制劳退基金规模为2兆986亿元、旧制劳退基金9227亿元、劳保基金7269亿元。

基金局副局长刘丽茹说，受到国内外股市的影响，7月表现乐观，又比6月还要好，但8月表现平平，无好也无坏，和7月持平。另外，针对各界关注的劳保基金将破产，刘丽茹说，劳保基金有7千多亿，虽有赚钱，但赚来不及补，才会入不敷出。

刘丽茹指出，因劳动基金在国外投资有赚钱，为了让运用更弹性及分散投资风险，投资比率从现行的50%提高到60%，希望今年整体的收益率可以达到4%为目标。

今年全球货币政策虽相对宽松，经济基本面处上升情况，但国际贸易争端纷起、全球金融市场波动等，下半年变动因素大，劳动基金虽有获利，劳动基金局也採审慎布局方式来因应。