京东盘前跌逾3% 美警方称刘强东案不涉及刑事诉讼

京东股价周二盘前下跌逾3%，现报30.19美元（下同，约41.54新元）。此前京东创始人刘强东涉嫌性侵一案被美国警方证实。

据新浪财经引述美联社等多家外媒报道，美国明尼苏达州贺尼平县警局的监狱名单显示，京东创始人刘强东8月31日在该州因涉嫌性行为犯罪曾被捕，后被保释。

京东方面周一称，刘强东8月31日被美国明尼阿波利斯市警方带走调查，不久后刘强东即被释放，在此期间他没有受到任何指控，也没有被要求缴纳任何保释金。目前他已经回到中国正常开展工作。

新京报报道，9月4日上午，刘强东现身京东集团总部，出席京东与如意控股集团战略合作签约仪式。在签约仪式现场，刘强东身着深色修身西装，与如意控股集团董事局主席邱亚夫一行交谈，精神状态饱满。

另据北京青年报报道，明尼阿波利斯警察局新闻办公室发言人John Elder周二介绍，刘强东涉性侵案最早要到本周末才会有最新消息，目前尚不能确定其是否会被起诉。John Elder表示，如果刘强东被起诉，也只涉及民事诉讼，与刑事诉讼无关。

目前，京东股价为31.3美元/股，市值453亿美元。今年以来京东股价下跌明显，相比今年1月29日的最高点，股价已经下跌37.5%。这也意味着，从1月29日以来，仅仅7个月时间，京东市值蒸发高达258亿美元。如果按年初至今计算，京东市值也已蒸发163亿美元、

一位券商人士表示，考虑到这种案件一般都要历经较长时间，他认为该事件对京东股价影响应该不会太大。