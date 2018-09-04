卸任总统礼遇将届 李登辉明年可领868万元

台湾总统府编列2019年度预算，预算书已经送交立法院排程审议。前总统李登辉礼遇经费编列868万3000余元（新台币，下同），这是李登辉最后一年享有卸任总统礼遇。

《联合报》引述根据已送交立法院的2019年度总统府公开预算书中显示，总统府2019年度的预算编列9亿7948万余元，较2018年度预算增加5890万余元。

在卸任礼遇部分，总统府共编列2250万余元。李登辉礼遇经费编列868万3000余元，其中包括礼遇金318万3000元，处理事务人员、司机、办公室和各项事务等费用500万余元，保健医疗费用50万余元。相较2018年度，李登辉的卸任礼遇增加9万3000余元。

前总统马英九礼遇经费编列868万3000余元，其中包括礼遇金318万3000元，处理事务人员、司机、办公室和各项事务等费用500万余元，保健医疗费用50万余元。相较2018年度，马英九的卸任礼遇减少90万7000余元。

前副总统吴敦义礼遇经费编列514万2000余元，其中包括礼遇金229万2000元，处理事务人员、司机、办公室和各项事务等费用250万余元，保健医疗费用35万余元。相较2018年度，吴敦义的卸任礼遇减少43万3000余元。

根据卸任总统副总统礼遇条例第2条第3项规定，总统的礼遇期间与任职期间相同，未满1年以1年计算，此项规定自2007年1月1日起实施。李登辉1988年1月13日继任总统，至2000年5月20日卸任，任期共12年又4个多月，因此总统卸任礼遇共可享13年，从2007年至2019年底止。

此外，李登辉曾任3年7个多月的副总统，因此卸任总统礼遇期满后，依法还可接受4年的卸任副总统礼遇。